Mari Menezes se arrepende de pedir carona a Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Mari Menezes se arrepende de pedir carona a Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 13:02 | Atualizado 06/11/2026 13:03

influenciadora Mari Menezes , de 21 anos, revelou que passou vergonha ao pedir uma carona a Virginia Fonseca, de 27, para Madri, na Espanha. Durante participação no podcast "PodDelas", a jovem contou que enviou um áudio à empresária, mas não recebeu resposta. Hoje, ela se arrepende da atitude.

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"Você acredita que pedi uma carona para ela [Virginia]? Eu deveria apagar esse áudio, é muito vergonhoso. Ela ia viajar para o mesmo lugar, ia para Madri. Eu falei assim: 'Vi, se você estiver indo por essa época e quiser me dar uma carona, eu não vou achar ruim'. Que louca, por que eu fiz isso?", relatou Mari, aos risos.



A apresentadora Tatá Estaniecki quis saber se Virginia havia respondido à mensagem. Sem rodeios, Mari admitiu que foi ignorada e brincou sobre a proximidade que acredita ter com a empresária.



"Claro que não! Ela vai responder o que? É que, na minha cabeça, a gente é amiga. Só na minha cabeça", disparou. A declaração arrancou gargalhadas das duas durante a conversa.



Na época, Virginia costumava viajar com frequência para Madri, cidade onde atua Vini Jr., jogador do Real Madrid. A influenciadora e o atleta mantiveram um relacionamento de cerca de um ano e anunciaram o término em outubro.



Apesar da falta de resposta ao pedido inusitado, Mari já teve a oportunidade de participar de eventos promovidos pela empresária. Em setembro deste ano, por exemplo, ela esteve entre os convidados de uma festa organizada por Virginia em São Paulo, que contou com apresentações de Matuê e Mari Fernandez. "Você acredita que pedi uma carona para ela [Virginia]? Eu deveria apagar esse áudio, é muito vergonhoso. Ela ia viajar para o mesmo lugar, ia para Madri. Eu falei assim: 'Vi, se você estiver indo por essa época e quiser me dar uma carona, eu não vou achar ruim'. Que louca, por que eu fiz isso?", relatou Mari, aos risos.A apresentadora Tatá Estaniecki quis saber se Virginia havia respondido à mensagem. Sem rodeios, Mari admitiu que foi ignorada e brincou sobre a proximidade que acredita ter com a empresária."Claro que não! Ela vai responder o que? É que, na minha cabeça, a gente é amiga. Só na minha cabeça", disparou. A declaração arrancou gargalhadas das duas durante a conversa.Na época, Virginia costumava viajar com frequência para Madri, cidade onde atua Vini Jr., jogador do Real Madrid. A influenciadora e o atleta mantiveram um relacionamento de cerca de um ano e anunciaram o término em outubro.Apesar da falta de resposta ao pedido inusitado, Mari já teve a oportunidade de participar de eventos promovidos pela empresária. Em setembro deste ano, por exemplo, ela esteve entre os convidados de uma festa organizada por Virginia em São Paulo, que contou com apresentações de Matuê e Mari Fernandez.

Quem é Mari Menezes?

Mariana Menezes, conhecida como Mari Menezes, é uma influenciadora digital de 21 anos que conquistou milhões de seguidores com vídeos de humor, viagens e conteúdos sobre sua rotina. Ela ganhou notoriedade em 2021, quando ficou conhecida pelo apelido de "Mari do Prexecão", após a repercussão de um vídeo no TikTok.



Naquele mesmo ano, Mari viralizou ao tentar conhecer Virginia Fonseca. Sem convite para uma festa da empresária, a jovem apareceu na entrada do evento com um cartaz e conseguiu chamar a atenção da ídola. O encontro ampliou sua popularidade na internet.



Em 2025, assumiu a apresentação do podcast "PodCats" ao lado de Camila Loures, atração que já teve Virginia como uma das comandantes. Neste ano, também ganhou destaque por seus vídeos durante a Copa do Mundo de 2026, com entrevistas descontraídas, encontros com jogadores e interações com torcedores.