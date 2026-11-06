Depois de publicar dump em que aparece com a bermuda encurtada entre fotos na praia, Álvaro Xaro rebate criticas por 'prender a respiração' ao posarReprodução / Instagram
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Alvaro afirmou que considera comum ajustar a postura ao posar com roupas de banho. “Todo ser humano que vai à praia e tira foto de biquíni, de sunga, de short, seja lá do que for, prende a respiração. Quem não consegue prender é porque tem a barriga maior que a língua”, disparou.
Na sequência, demonstrou como fez o registro. “Você pega assim, respira e solta, e tira a foto. E foi assim que eu fiz.”
O humorista ainda contou que estava de ressaca e havia comido bastante no dia anterior. “Agora você quer que eu saia barriguda na foto porque vocês querem? (...) Aí eu ia tirar foto com o bucho porque você achou ruim? Até agora foi o que deu.”
“Pois eu vou prender sempre a respiração. Enquanto não for a sua, você pode dormir bem tranquila”, completou irônico.
Apesar das críticas mencionadas por Alvaro, a publicação também reuniu elogios. Lucas Guedez escreveu “Tá lindo meu amorzão”, enquanto Mari Menezes comentou “Gostosaoooo”. Maisa e Clara Rodrigues reagiram com emojis. Já Hebert Gomes brincou com uso de suplementação: “Qual a que tá tomando, amiga?”.
Emagrecimento
O influenciador também negou ter recorrido a medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. “Agora que surgiu esse negócio de Mounjaro e Ozempic, o povo acha que tomei e foi mágica, mas não foi”, declarou.
Alvaro disse ainda que já recebeu propostas para fazer cirurgias plásticas, mas recusou. Segundo ele, algumas gorduras localizadas e “pneuzinhos” não o incomodavam.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa