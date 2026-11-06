Depois de publicar dump em que aparece com a bermuda encurtada entre fotos na praia, Álvaro Xaro rebate criticas por 'prender a respiração' ao posar - Reprodução / Instagram

Depois de publicar dump em que aparece com a bermuda encurtada entre fotos na praia, Álvaro Xaro rebate criticas por 'prender a respiração' ao posarReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 13:48 | Atualizado 06/11/2026 13:50

Influenciador Alvaro Xaro , que completou 28 anos nesta semana, rebateu críticas após publicar, nesta segunda-feira (2), fotos de bermuda encurtada acima do joelho em uma praia de Fernando de Noronha. O influenciador afirmou que internautas comentaram sua barriga e explicou que prendeu a respiração no momento dos registros.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ALVARO (@alvxaro)



“Gente, eu postei essa foto aqui. Para que que eu postei essa foto? O povo tá lá acabando comigo. O povo falando assim: ‘Ai, pode respirar, amiga’”, iniciou.

LEIA MAIS: Date de Alvaro acaba no hospital com mosquito no ouvido

LEIA MAIS: Alvaro rebate críticas por deixar peixe do irmão cair no ralo



Alvaro afirmou que considera comum ajustar a postura ao posar com roupas de banho. “Todo ser humano que vai à praia e tira foto de biquíni, de sunga, de short, seja lá do que for, prende a respiração. Quem não consegue prender é porque tem a barriga maior que a língua”, disparou.



Na sequência, demonstrou como fez o registro. “Você pega assim, respira e solta, e tira a foto. E foi assim que eu fiz.”



O humorista ainda contou que estava de ressaca e havia comido bastante no dia anterior. “Agora você quer que eu saia barriguda na foto porque vocês querem? (...) Aí eu ia tirar foto com o bucho porque você achou ruim? Até agora foi o que deu.”



“Pois eu vou prender sempre a respiração. Enquanto não for a sua, você pode dormir bem tranquila”, completou irônico.



Apesar das críticas mencionadas por Alvaro, a publicação também reuniu elogios. Lucas Guedez escreveu “Tá lindo meu amorzão”, enquanto Mari Menezes comentou “Gostosaoooo”. Maisa e Clara Rodrigues reagiram com emojis. Já Hebert Gomes brincou com uso de suplementação: “Qual a que tá tomando, amiga?”.



Emagrecimento

Alvaro afirmou que considera comum ajustar a postura ao posar com roupas de banho. “Todo ser humano que vai à praia e tira foto de biquíni, de sunga, de short, seja lá do que for, prende a respiração. Quem não consegue prender é porque tem a barriga maior que a língua”, disparou.Na sequência, demonstrou como fez o registro. “Você pega assim, respira e solta, e tira a foto. E foi assim que eu fiz.”O humorista ainda contou que estava de ressaca e havia comido bastante no dia anterior. “Agora você quer que eu saia barriguda na foto porque vocês querem? (...) Aí eu ia tirar foto com o bucho porque você achou ruim? Até agora foi o que deu.”“Pois eu vou prender sempre a respiração. Enquanto não for a sua, você pode dormir bem tranquila”, completou irônico.Apesar das críticas mencionadas por Alvaro, a publicação também reuniu elogios. Lucas Guedez escreveu “Tá lindo meu amorzão”, enquanto Mari Menezes comentou “Gostosaoooo”. Maisa e Clara Rodrigues reagiram com emojis. Já Hebert Gomes brincou com uso de suplementação: “Qual a que tá tomando, amiga?”.

Em 2025, durante a reta final do “Dança dos Famosos”, ele contou que havia perdido mais de 30 kg ao longo de cerca de três anos, com reeducação alimentar e treinos. “Decidi acordar para a vida. Em um ano, perdi de 15 a 20 kg. Depois fui só mantendo a constância”, afirmou na ocasião.



O influenciador também negou ter recorrido a medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. “Agora que surgiu esse negócio de Mounjaro e Ozempic, o povo acha que tomei e foi mágica, mas não foi”, declarou.



Alvaro disse ainda que já recebeu propostas para fazer cirurgias plásticas, mas recusou. Segundo ele, algumas gorduras localizadas e “pneuzinhos” não o incomodavam.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa