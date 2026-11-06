Lucy Ramos encanta com registros do nascimento da segunda filha - Reprodução / Instagram

Lucy Ramos encanta com registros do nascimento da segunda filhaReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 14:59 | Atualizado 06/11/2026 15:00

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"Momentos antes, durante e depois da chegada da nossa Korinha. Ainda não superei a carinha de emoção do papai @thiluciano na foto 5… é muito amor! Gratidão por tanto, senhor", escreveu a artista na legenda da publicação.Nas imagens, Lucy mostrou diferentes momentos do nascimento da menina, desde os preparativos para o parto até os primeiros instantes com a recém-nascida nos braços. Além de apresentar o rostinho de Kora aos seguidores, a atriz dividiu registros ao lado do marido, com quem mantém um relacionamento há duas décadas.Kora é a segunda filha do casal, que também é pai de Kyara, de um ano e seis meses. A chegada da caçula foi anunciada pela artista no início da semana, com uma declaração especial sobre a nova fase da família."Nossa Kora chegou para fazer nossos dias mais felizes. É uma bênção ter nossa pequena nos braços, cheia de saúde, do jeitinho que pedi a Deus todos os dias enquanto ela estava no forninho", celebrou Lucy na ocasião.A atriz também aproveitou o anúncio para agradecer o apoio que recebeu durante os meses de gravidez e as mensagens de carinho enviadas por amigos, familiares e admiradores."Sou grata por todo o carinho que recebi ao longo dessa gestação e por toda a torcida pra que tivéssemos uma boa hora", declarou.Lucy Ramos e Tiago Luciano estão juntos há 20 anos. Os dois se conheceram em 2005 e começaram a namorar no ano seguinte. Ao longo do relacionamento, construíram uma família que agora conta com duas meninas.Durante os primeiros meses da segunda gestação, a atriz conciliou a maternidade com os compromissos profissionais. Ela integrou o elenco de "Por Você", novela das sete da TV Globo, na qual interpretou Juli.