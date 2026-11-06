Rafik conhece irmã, Zara - Reprodução/Instagram

Rafik conhece irmã, ZaraReprodução/Instagram

Publicado 06/11/2026 15:54





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Franciny Ehlke , de 27 anos, compartilhou registro do primeiro encontro entre o enteado, Rafik, de 4, filho do marido, Tony Maleh, de 36, com a filha recém-nascida, Zara. A influenciadora mostrou vídeo do momento em publicação nas redes sociais, nesta última quinta-feira (5).

“Hoje eu vou conhecer a minha irmã”, anunciou o menino, antes de abrir a porta do quarto do hospital. No local, o pai questionou: “Você está pronto para conhecer a sua irmã?”, em resposta, Rafik disse “Sim” com entusiasmo. Em registro, ele aparece se aproximando de Franciny e Zara, que repousavam na cama da maternidade.



Em outro vídeo, o garoto segura a irmã no colo, “Ai, eu amo esse menino! O primeiro colinho do irmão babão dela! Imagina quando eles forem adultos e verem esses vídeos”, escreveu a influenciadora, em legenda.



Franciny ainda revelou que os irmãos usaram uma roupa especial, preparada por uma estilista e bordada à mão, durante a ocasião.



Franciny celebra nascimento de primeira filha



A filha da influenciadora Franciny Ehlke com o marido, o empresário Tony Maleh, nasceu nesta última quarta-feira (4), na Maternidade Pró Matre Paulista, em São Paulo. A chegada da bebê foi anunciada pela mãe nas redes sociais, em postagem com imagens da família no hospital.



Eles sinalizaram a data de nascimento da pequena, e comemoraram o momento, “4.11.26 - a nossa família cresceu. Bem-vinda, Zara. Você é o fruto do amor do seu papai e da sua mamãe, e já chegou tão amada… Antes de conhecer seu rostinho, a gente já sonhava com você. E agora que você está nos nossos braços, parece que nenhuma palavra é grande o suficiente para explicar o que sentimos. Hoje, junto com você, nasce também uma nova versão de mim: a sua mamãe. A menina que eu fui um dia talvez nem imaginasse que a vida guardava um amor tão bonito para ela”.



Entre os comentários da publicação, internautas parabenizaram o casal. Um seguidor, afirmou: “Amo muito, quantas benções em um dia. Zarinha já chegou iluminando tudo ao seu redor. P.S.: A diva com a make intacta”; enquanto outra, celebrou, “Que lindos, seja bem-vinda Zara e toda felicidade do mundo pra vocês, muito amor sempre”. Alguns, ainda, exclamaram: “Parabéns”, “Linda” e “Perfeita”.



Franciny e Tony Maleh



A influenciadora conheceu o parceiro no final de 2024, durante um evento de negócios. Em janeiro de 2025, eles iniciaram um relacionamento, e poucas semanas depois, em fevereiro, eles anunciaram o noivado. A cerimônia de casamento aconteceu na Itália, em outubro do mesmo ano.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa