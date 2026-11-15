Promoday Por Você - Fabricio Assis. - Divulgação/Manoella Mello

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Publicado 15/11/2026 05:00

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A história do Ítalo diz muito sobre as inseguranças que a gente tem, principalmente na adolescência, que é uma fase em que estamos nos descobrindo. O personagem passa exatamente por isso: está tentando entender quem ele realmente é.A gente tem que buscar fazer o que gosta e aquilo com que se identifica. A arte tem um papel fundamental nessa questão, porque liberta. Por meio dela e com a ajuda do Lucas, ele entende que a dança é o que tem de mais bonito e o que o faz se sentir livre.Acho que o Ítalo se expressa muito pelo olhar. Ele internaliza mais as coisas que sente e também é um adolescente passando por toda essa questão de descobrir sua identidade. Então, tudo nele aparece mais nos gestos e no olhar.A vontade de ser alguém exemplar pode se misturar aos nossos gostos pessoais e ao medo de decepcionar quem a gente ama. Nesse caso, isso acaba influenciando a maneira como lidamos com algo novo ou diferente que temos vontade de fazer.O Ítalo é um garoto tímido, sensível e que lida com os problemas de forma diferente. Tive que pensar em como transmitir isso para o telespectador de forma sutil. Eu também me cobrava muito na minha adolescência e me vejo um pouco no Ítalo em relação a isso.Tive algumas aulas de judô com o sensei Daniel Garcez e estou tendo ensaios de balé com o Toni Rodrigues, nosso preparador. No balé, a gente já encontra uma forma muito sensível de se expressar, mas também muito desafiadora. Isso me ajudou bastante a construir essa relação com o personagem.