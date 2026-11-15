Promoday Por Você - Fabricio Assis.Divulgação/Manoella Mello
Ítalo vive o conflito entre corresponder às expectativas das pessoas e descobrir o que realmente gosta. O que você acha que essa história revela sobre a dificuldade que muitos adolescentes têm de construir a própria identidade?
A história do Ítalo diz muito sobre as inseguranças que a gente tem, principalmente na adolescência, que é uma fase em que estamos nos descobrindo. O personagem passa exatamente por isso: está tentando entender quem ele realmente é.
O personagem transita entre o judô e o balé, dois universos associados a expectativas muito diferentes sobre masculinidade. Como você enxerga essa discussão e o papel da arte na desconstrução desses estereótipos?
A gente tem que buscar fazer o que gosta e aquilo com que se identifica. A arte tem um papel fundamental nessa questão, porque liberta. Por meio dela e com a ajuda do Lucas, ele entende que a dança é o que tem de mais bonito e o que o faz se sentir livre.
Ítalo é um garoto sensível, que nem sempre consegue expressar o que sente. Como você trabalhou essa característica para construir um personagem que comunica tanto por aquilo que não diz?
Acho que o Ítalo se expressa muito pelo olhar. Ele internaliza mais as coisas que sente e também é um adolescente passando por toda essa questão de descobrir sua identidade. Então, tudo nele aparece mais nos gestos e no olhar.
A relação com a família e o desejo de não decepcionar as pessoas têm um peso importante nas escolhas de Ítalo. Na sua percepção, até que ponto o medo de frustrar quem a gente ama pode impedir alguém de descobrir a própria vocação?
A vontade de ser alguém exemplar pode se misturar aos nossos gostos pessoais e ao medo de decepcionar quem a gente ama. Nesse caso, isso acaba influenciando a maneira como lidamos com algo novo ou diferente que temos vontade de fazer.
Que aspectos da personalidade de Ítalo mais desafiaram você como ator? Houve alguma característica ou sentimento dele que fez você olhar para alguma experiência da sua própria adolescência de outra maneira?
O Ítalo é um garoto tímido, sensível e que lida com os problemas de forma diferente. Tive que pensar em como transmitir isso para o telespectador de forma sutil. Eu também me cobrava muito na minha adolescência e me vejo um pouco no Ítalo em relação a isso.
Como foi sua preparação para viver Ítalo? Além das questões físicas relacionadas ao judô e ao balé, que caminhos você encontrou para construir a sensibilidade, os conflitos e a personalidade dele?
Tive algumas aulas de judô com o sensei Daniel Garcez e estou tendo ensaios de balé com o Toni Rodrigues, nosso preparador. No balé, a gente já encontra uma forma muito sensível de se expressar, mas também muito desafiadora. Isso me ajudou bastante a construir essa relação com o personagem.
Todo trabalho e todo personagem que fiz tiveram uma importância significativa para mim e me desafiaram em lugares diferentes. Sempre quis isso. Desde criança, tinha vontade de fazer personagens que me desafiassem e me tirassem da minha zona de conforto como ator. É isso que quero para a minha carreira.
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