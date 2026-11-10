Arlindinho exaltou rodas de samba no projeto ’Nossa Segunda’ - Divulgação

Arlindinho exaltou rodas de samba no projeto ’Nossa Segunda’Divulgação

Publicado 10/11/2026 05:00

O cantor e compositor Arlindinho , de 34 anos, lançou recentemente os dois primeiros blocos de "Nossa Segunda" nas plataformas digitais. O projeto registra os shows que o artista comanda desde 2020 no Beco do Rato, na Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, transmitindo muita energia através de cheia e roda de samba.

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O sambista avalia como foi a recepção do público com o trabalho. "Foi muito positiva. Estou realmente muito feliz com a repercussão e os resultados. Já estou ansioso pelo próximo". O novo lançamento acontece em 23 de novembro e o artista fala sobre as expectativas para apresentar ao público as canções: "[São] as melhores possíveis. A energia da roda é sempre muito grande, então isso acaba se refletindo nas faixas."

Arlindinho recorda com carinho as apresentações que compõe o projeto. "As segundas-feiras para mim são mágicas. A gente costuma dizer que é nossa 'missa semanal'. Às vezes estou cansado do final de semana, penso em cantar um pouco menos, mas quando começo parece que vai me revigorando. E quando vejo, já estou duas horas e meia no palco", comenta.

O repertório da primeira parte é composto pelas faixas "A Sós", "Saudade Louca", "Termina Aqui", "Seja Sambista Também", "Onde Está" e "Volta De Vez Pra Mim". O cantor revela quais foram as inspirações. "Acredito que foram minhas referências, os sambas que cresci ouvindo e aprendendo", diz o artista.

"Escolhi algumas músicas que canto desde que comecei no Beco e que me tocam de alguma forma. 'A Sós', por exemplo, é um samba que gravei com meu pai no álbum '2 Arlindos'. 'Seja Sambista' também é um clássico e por aí vai", completa.

O filho de Arlindo Cruz - que morreu em agosto do ano passado em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral sofrido em 2017 - e Babi Cruz também fala sobre a relação com uma das maiores casas de samba do Rio. "O Beco do Rato tem um lugar muito especial para mim, foi uma das primeiras casas a me abrir as portas no momento mais difícil da minha vida profissional, que foi o AVC do meu pai. Então, tocar no Beco é um prazer", afirma.

O cantor reflete sobre o forte legado familiar que carrega no samba, além de ponderar os ônus e bônus. "É um grande prazer e uma grande responsabilidade. Você colhe os louros e também as cobranças de um legado extraordinário, mas que também é cruel em algumas ocasiões."

Ele conta qual foi o maior conselho que recebeu de Arlindo. "Meu pai me deu vários conselhos, mas o que sigo com mais afinco é de que nada vem sem trabalho. Por isso gosto de trabalhar muito. Se depender de mim, toco todo dia. Às vezes meu escritório e minha família é que me travam um pouco", entrega o sambista.

O dono dos sucessos "Filho Meu", "Me Belisca", "Quero Te Amar Demais", "Magal Em Casa" e "Mão de Cola" ainda comenta o que é essencial para uma boa roda de samba. "Acho que não pode faltar verdade. Quando a verdade do artista encontra a verdade do público, tudo fica sensacional."

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O cantor também lançou o audiovisual "Meu Lugar". O show - no palco do Vivo Rio - reuniu um público de cerca de quatro mil pessoas, com um repertório que mesclou clássicos e inéditas. A apresentação contou com participações especiais de Alcione, Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Karinah, Marquinhos Sensação e Ronaldinho (ex-integrante do Fundo de Quintal).