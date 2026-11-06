Scheila Carvalho exibe rosto após lifting facial - Reprodução / Instagram

Scheila Carvalho exibe rosto após lifting facialReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 17:41

Em um dos registros, a dançarina apareceu com uma máscara de gelo para ajudar a reduzir o inchaço. Ela aproveitou para explicar aos seguidores que a aparência ainda não representa o resultado definitivo da cirurgia e tratou o assunto com bom humor."Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar não. Tenham paciência", disse, entre risos.Scheila também publicou imagens feitas logo após a intervenção, quando ainda precisava de cuidados específicos. Nos primeiros dias, a alimentação ficou restrita a líquidos e alimentos pastosos. A artista mostrou ainda a rede hemostática utilizada no pós-operatório, que foi retirada no segundo dia.A dançarina contou que essa etapa foi uma das mais difíceis da recuperação. Segundo ela, o aumento do inchaço causou preocupação e ansiedade, mas houve melhora depois da retirada da rede e de uma sessão de drenagem."Neste momento, eu não estava [tranquila]. Fiquei muito ansiosa por conta do inchaço, mas com a retirada da rede e com a drenagem, melhorou muito", relatou.Apesar do desconforto, Scheila afirmou que já percebia avanços no segundo dia. Ela disse que conseguiu se alimentar melhor e que, mesmo com os olhos inchados, conseguia enxergar e falar."Consegui comer melhor, estou com o olho um pouco inchado ainda, mas estou conseguindo assistir, e tudo correndo bem. Vou até mandar um beijo [risos]", comentou.No terceiro dia, a ex-dançarina do É o Tchan retomou a alimentação normal. Ela também mostrou os cuidados adotados para controlar o inchaço, como sessões de drenagem e a aplicação de taping, técnica que utiliza fitas adesivas sobre a pele.O lifting facial é uma cirurgia estética que busca reduzir a flacidez e suavizar rugas do rosto. O procedimento pode provocar inchaço temporário durante a recuperação, como o apresentado pela artista nas imagens.