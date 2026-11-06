Tony BellottoReprodução / Instagram
"Por recomendação médica, Tony Bellotto não poderá participar do show do próximo sábado, 7 de novembro, em São José dos Campos (SP). A apresentação está mantida em respeito ao nosso público e contará com Sérgio Britto, Branco Mello, Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio", informou a banda.
A comunicação foi feita às vésperas do evento e não anunciou alteração na data ou no local da apresentação. O aviso também não explicou se Tony precisará se afastar de outros compromissos profissionais além do show previsto para este sábado.
Apesar da ausência de Tony, o compromisso com os fãs está confirmado. No mesmo comunicado, os integrantes enviaram uma mensagem de apoio ao guitarrista e expressaram a expectativa de vê-lo novamente no palco. "Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma breve recuperação ao Tony, que logo estará de volta para os próximos shows", dizia o texto.
O anúncio provocou uma série de mensagens de carinho nos comentários da publicação. Admiradores lamentaram a notícia e desejaram melhoras ao artista. "Tony, que Deus te cure. Tenho fé. Fica forte", escreveu um fã. "Melhoras, Tony!!! Estamos na torcida por você", comentou outro. "Vibrações de amor pro Tony!", acrescentou um terceiro.
Bellotto recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas em março de 2025, após exames de rotina. Na época, precisou se afastar temporariamente dos palcos para cuidar da saúde. Em abril daquele ano, passou por uma cirurgia para retirar o tumor e, depois, deu continuidade ao tratamento.
O guitarrista é casado com a atriz Malu Mader e tem três filhos adultos. Sua ausência na apresentação deste fim de semana ocorre pouco mais de um ano e meio após a descoberta da doença.
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