Richarlison e Amanda Araujo já são pais de Richarlison Jr. e esperam uma menina - Reprodução / Instagram

Richarlison e Amanda Araujo já são pais de Richarlison Jr. e esperam uma meninaReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 19:24

Richarlison e Amanda Araujo descobriram, nesta sexta-feira (6), o sexo do segundo filho . O casal já é pai de Richarlison Jr., de 1 ano, e está à espera de uma menina, que se chamará Aurora. Através das redes sociais, o jogador de futebol e a influenciadora digital compartilharam registros do chá revelação intimista.

Leia mais: Richarlison e Amanda Araujo anunciam segunda gravidez

fotogaleria

A descoberta do gênero da caçula ocorreu por meio de uma caixa com a frase "boy or girl (menino ou menina)?". Quando o atleta e Amanda abriram, se surpreenderam com as bexigas rosas, indicando que terão uma filha.

A família celebrou a novidade com abraços e beijos. O chá revelação também teve direito a bolo com recheio rosa. O casal e o primeiro filho combinaram os looks e vestiram roupas brancas.

O primogênito ficou conhecido nas redes carinhosamente como "Baby Rick Jr." ou "o bebê". O apelido surgiu devido uma brincadeira feito pelo irmão da Amanda, o influenciador Eduardo Daibert, conhecido como "tio do bebê" ou "nepo tio".

A expressão faz referência ao termo "Nepo baby", que vem da palavra "nepotismo", e é usado para descrever filhos de pessoas influentes que conseguem se destacar na mesma carreira ou setor dos pais.

E a brincadeira junto com os internautas vai além, já que Richarlison e Amanda são chamados de "pai e mãe do bebê". Durante a primeira gestação, a influenciadora também ficou conhecida como "gra", abreviação de "grávida". Depois de dar à luz ao "bebê", foi chamada de "ex-gra".

Nos comentários, os internautas reagiram, mencionando os apelidos da família. "Ah, que venha com muita saúde. Que família mais linda. Parabéns", escreveu uma seguidora. "Seja bem-vinda, irmã do bebê", disse um admirador, em tom descontraído. "O pai e a mãe do bebê e da bebê", brincou mais alguém.

Richarlison e Amanda anunciaram a nova gravidez no domingo (1º), na mesma rede social. "Agora somos quatro", escreveram eles, na ocasião. Em cliques intimistas feitos no quarto, a família comemorou a chegada da nova integrante.

Saiba mais

A cegonha tem trabalhado bastante ultimamente, já que outros famosos anunciaram a gravidez recentemente. Na última quinta (29), Sasha Meneghel, de 28 anos, compartilhou com seus seguidores que está grávida do primeiro filho com Jõao Lucas, de 27.



O artista e a estilista iniciaram o relacionamento em abril de 2020. Em novembro do ano seguinte, os dois oficializaram a união com uma cerimônia intimista. Sasha é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com Luciano Szafir.



No mesmo dia, Victória Miranda e Luan Pereira também revelaram que esperam o primogênito. "Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu a influenciadora na legenda.

Já na sexta (30), Renata Saldanha e Maike Allan também surpreenderam os seguidores ao anunciarem a gravidez. Prestes a subirem ao altar, os dois - que se conheceram no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, realizaram um ensaio de pré-casamento na Praia de Morro Branco, em Beberibe, no Ceará. Durante os registros, o casal segurou sapatinhos de bebê, indicando a primeira gravidez. No domingo (1º), contaram que estão esperando um menino.