Giovanna Gold desabafou após cair em golpe - Reprodução de vídeo / Instagram

Giovanna Gold desabafou após cair em golpeReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/11/2026 21:29 | Atualizado 06/11/2026 21:30

Ex-"A Fazenda 18", Giovanna Gold caiu no golpe do "falso advogado" e ficou com o saldo negativo no banco. Através das redes sociais, na noite desta sexta-feira (6), a atriz, de 62 anos, detalhou o ocorrido e pediu ajuda aos seguidores. A artista também disse que fará um Boletim de Ocorrência.

"Oi, gente. Cheguei de São Paulo. Sofri um golpe. Roubaram todo o meu dinheiro. Estou com menos R$ 3 mil no banco. Eu aceito qualquer ajuda. Não posso me odiar mais, estou completamente perturbada. Isso só aconteceu provavelmente porque estou com desordem mental. Não me passou pela cabeça que o meu advogado não era o meu advogado, que o promotor não era o promotor. Já contestei tudo no banco", afirmou ela.

Em seguida, Giovanna compartilhou um vídeo de comprovantes bancários que mostraram as transações feitas aos golpistas. A ex-peoa também detalhou o ocorrido, ao ressaltar o constrangimento que está sentindo após acreditar que o criminoso era o seu advogado:

"Gente, eu sei que ficou parecendo meio confuso, mas é que eu estou muito envergonhada. Eu recebi um mensagem do meu advogado e aí recebi um outro telefonema do mesmo advogado para falar com o promotor. Estou muito envergonhada, super arrependida."

'A Fazenda 18'

Giovanna participou do reality rural da Record. No entanto, em 29 de outubro, a atriz foi eliminada com 27,12% dos votos. A artista não resistiu à disputa acirrada pela preferência do público contra Darlin, que recebeu 27,72% dos votos, e Maíra Charken, que permaneceu no jogo com 45,16%. Já Ana Bruna venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar a disputa pelo prêmio milionário.

Ela ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Maíra pode conceder imunidade a outro participante na próxima formação de roça e escolheu Ariela. Já Darlin teve as malas com seus pertences confiscadas até a manhã desta sexta-feira (30).

No discurso, Adriane Galisteu lamentou que três peoas que não fogem dos embates estivessem na berlinda. "Coração apertado. Nas outras roças, eu falei para os roceiros que eles estavam fugindo do jogo. Não é o caso agora. Vocês são três mulheres fortes, que chegaram aqui mostrando que querem jogar. Três mulheres fortes com personalidades diferentes. Cada uma, a própria maneira, ajudou a construir o enredo dessa novela da vida real", afirmou.

Após o resultado, a produção do reality quebrou o protocolo e mostrou pela primeira vez na temporada a porcentagem das roceiras. Logo depois, a apresentadora surgiu no telão da sede para contar aos participantes sobre a diferença mínima entre a eliminada e uma das peoas salvas da berlinda.



"Vou dar um spoiler, uma coisa que não falo normalmente. Entre a Giovanna e uma de vocês, não vou dizer qual, a diferença foi de menos de 1%. A coisa foi apertada, num nível master", revelou Galisteu, na ocasião.

Golpe