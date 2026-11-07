Zé Felipe lamentou ausência na festa de aniversário de Alvaro Xaro Reprodução/Instagram
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Cantora usou o X, antigo Twitter, para rebater alegações de que teria estagnado na carreira após lançar a faixa 'Sarrei'
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