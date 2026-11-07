Zé Felipe lamentou ausência na festa de aniversário de Alvaro Xaro - Reprodução/Instagram

Zé Felipe lamentou ausência na festa de aniversário de Alvaro Xaro Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2026 09:23

Zé Felipe cancelou de última hora a apresentação no aniversário de 28 anos de Alvaro Xaro , em Maceió, na noite de sexta-feira (6), após o jatinho em que viajava sofrer uma pane técnica e abortar a decolagem. O sertanejo, que iria realizar a viagem acompanhado de Rafa Uccman, lamentou a ausência na celebração do amigo.

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"Não deu para a gente decolar. Meu avião está em manutenção. Eu estava indo no do meu pai, aí deu essa pane. Eu liguei para a Virginia, ela emprestou o dela, mas, por ser em cima da hora, a gente não conseguiu falar com o piloto. Os pilotos estão nos Estados Unidos e não deu, mas Deus sabe o que faz", afirmou.

O sertanejo comentou a vontade de se apresentar em outro evento do influenciador no futuro. "Tenho certeza de que não vai faltar oportunidade. Estou um pouco chateado porque queria ir, cantar para quem eu gosto. Amo o Álvaro. Tem vários amigos que estão na festa também. Estava indo com a Rafa. Mas oportunidade não vai faltar e Deus sabe de tudo".

Rafa explicou o momento de tensão. A influenciadora contou que ouviu um barulho forte e uma variação brusca na pressão interna que assustaram os passageiros. Por conta disso, os pilotos interromperam a decolagem para avaliar o problema técnico.

"Gente, que susto! A gente estava prestes a decolar quando, no início da decolagem, ouviu um barulho muito forte e a pressão da aeronave mudou do nada. A gente começou a sentir uma pressão muito forte no ouvido. Acendeu uma luz, e os pilotos voltaram para a base, de onde o avião sai. Eles foram verificar o que era e estão lá até agora", disse ela.

Os dois seguiriam viagem na aeronave que pertence à Virginia Fonseca, mas somente o copiloto estava disponível para aquele tipo de operação. "A gente está levando isso como uma questão do universo mesmo, porque primeiro aconteceu essa situação com a aeronave, depois esse negócio de não ter piloto. A gente está meio receoso e provavelmente não vai conseguir ir para a festa. E detalhe: a gente já estava dentro da aeronave, pronto para decolar", completou.

A influenciadora deu mais detalhes sobre a ausência de um piloto habilitado para a viagem com o jatinho da ex-mulher de sertanejo. "Até daria para ir com o piloto do Zé, só que ele está nos Estados Unidos. Esses que estavam levando a gente são do pai do Zé Felipe. E aí é como ele estava explicando: é como se fosse carteira de caminhão e carteira de carro. Esses pilotos não conseguem pilotar o avião da Virginia, acho que não têm... Como fala?... Não têm licença".