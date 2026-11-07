Internautas acusaram Pocah de estagnar na carreira - Reprodução/Instagram

Internautas acusaram Pocah de estagnar na carreira Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2026 10:41

Pocah , de 32 anos, deu uma resposta afiada ao ser acusada por internautas de uma suposta falta de evolução em sua trajetória artística. O desentendimento começou no X, antigo Twitter, logo após o lançamento do single "Sarrei", música que resgata a sonoridade do funk carioca dos anos 2000.

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"Essa é outra que não evolui nunca", comentou um perfil. "Amo a diva, mas isso seria hit em 2015. Parece que ela lança a mesma música há anos", disse outro. "Infelizmente, mas cada artista faz o que gosta", respondeu um terceiro.

A artista se manifestou após as críticas nas redes sociais. "Que limbo é esse que vocês tão saindo do topo do pódio pra vir aqui lembrar que eu existo? Gente, deixa eu fazer meu trabalho em paz e vão lá ouvir o mainstream comprado das fazendas que vocês chamam de hit e juram que é orgânico", escreveu.

A ex-BBB reforçou o desejo de pensar em projetos para quem se identifica com seu trabalho. "Eu quero que me ouça quem gosta de mim. Quem tem respeito pela minha história ou quem só quer jogar a bunda e esquecer que o mundo é cruel. Eu vou cantar o que faz sentido pra mim e ponto. E quem não gostar tem um botão ali em cima de bloquear, muito simples", finalizou.

Que limbo é esse que vcs tão saindo do topo do pódio pra vir aqui lembrar q eu existooo??? gente deixa eu fazer meu trabalho em paz e vão lá ouvir o mainstream comprado das fazendas que vcs chamam de hit e juram que é orgânico kkkkkkk eu quero que me ouça quem gosta de mim Quem tem RESPEITO PELA MINHA HISTÓRIA ou quem só quer jogar a bunda e esquecer q o mundo é CRUEL eu vou cantar o que faz sentido PRA MIM e ponto E quem nao gostar tem um botão ali em cima de bloquear, muito simples. — POCAHs (@Pocah) November 6, 2026

Já os fãs saíram em defesa de Pocah e da liberdade para que ela possa desenvolver seu trabalho sem a pressão dos padrões comerciais. "Eu amei a música nova e a proposta é essa : se divertir! Esse povo tá chato", afirmou um internauta. "Nem rebate esse povo, meu amor. Eles adoram projetar a própria frustração nos outros. O seu trampo no funk é maravilhoso", elogiou outro.

Perrengue

Em julho, Pocah passou por um susto após parte da estrutura do palco ceder durante show em Contagem, Minas Gerai, enquanto ela e as bailarinas faziam uma coreografia. No momento do incidente, todas pulavam ao mesmo tempo.

As dançarinas caíram na área que afundou, enquanto Pocah conseguiu manter o equilíbrio e deixou o local atingido. Segundo a artista, ninguém sofreu ferimentos. "A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem, e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas", brincou a cantora na época.