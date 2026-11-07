Alinne Moraes e o ex-marido, o cineasta Mauro Lima - Reprodução/Instagram

Alinne Moraes e o ex-marido, o cineasta Mauro Lima Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2026 15:43

Alinne Moraes , de 43 anos, usou as redes sociais na tarde deste sábado (7) para compartilhar um registro do reencontro com o ex-marido, o cineasta Mauro Lima, de 59, durante uma apresentação na escola do filho, Pedro, de 12.

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Para comparecer ao evento, a artista recebeu a colaboração dos colegas de elenco e da produção de "Por Você", novela das 19h da TV Globo na qual interpreta Vanessa. "Quero agradecer mulheres maravilhosas, Ana Paula Guimarães, Sheron Menezzes, Fernanda de Freitas, Ana Kfouri, Thiago Lacerda, equipe e produção, todos que me ajudaram nas primeiras cenas do dia para que eu estivesse aqui na apresentação do meu filhote. Amo cada um de vocês", escreveu na legenda.

No vídeo publicado nos Stories, o pré-adolescente aborda a presença das mulheres no esporte durante a apresentação. Orgulhosa, a atriz revelou a emoção com os elogios de outras mães. "'Seu filho tirou dez' dá orgulho. 'Seu filho foi o único que ficou do lado do meu' dá vontade de chorar", afirmou.

Alinne Moraes e Mauro Lima se separaram de forma amigável em janeiro deste ano, após 14 anos de relacionamento.

Trabalhos na TV



Com mais de vinte anos de carreira, Alinne faz sucesso como a vilã de Por Você. Ela interpreta uma médica focada em lucros no Hospital & Maternidade Luz. A personagem é mãe de Leandra (Giovanna Grigio) e filha de Pérola (Renata Sorrah), a dona da instituição que defende uma medicina mais humana. O grande conflito da história gira em torno da rivalidade de infância entre Vanessa e a protagonista Bela (Sheron Menezzes).

No passado, a mocinha viveu um romance com Gabriel (Thiago Lacerda). O advogado se envolveu com a vilã enquanto Bela fazia a residência médica em Londres. Anos depois, ele pediu a separação e agora luta para recuperar a antiga relação com o amor da juventude.

Antes disso, a artista gravou a novela "Guerreiros do Sol", produção original do Globoplay. A história se passa no sertão nordestino dos anos 1920 e 1930. Na trama, ela interpretou Jânia, uma mulher moderna que luta pelos direitos femininos, bate de frente com o machismo da época e vive um romance com Otília (Alice Carvalho).

Já o último trabalho na TV aberta tinha sido em "Um Lugar ao Sol", folhetim exibido no horário nobre da TV Glob entre 2021 e 2022. Ela viveu a mimada Bárbara, uma jovem rica e instável que sofria por causa de sua relação com o protagonista Christian, interpretado pelo ex-namorado na vida real, Cauã Reymond.