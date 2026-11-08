Grazi Massafera negou suposto envolvimento amoroso com empresário - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera negou suposto envolvimento amoroso com empresárioReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2026 11:40

Grazi Massafera comentou os rumores de que estaria vivendo um novo amor. As especulações começaram após ela ser vista deixando um restaurante do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, ao lado de um homem que, na verdade, era Antonio Trigo, empresário da artista.

fotogaleria

"Ontem fui jantar com meu empresário e fomos fotografados na saída. Isso já foi suficiente pra ele virar meu suposto namorado ou moreno misterioso. Obrigada aos que ligaram pra checar a informação, já passei por isso e noticiam sem checar", escreveu nos Stories.

Grazi compartilhou as imagens do flagra e usou a situação para celebrar o relacionamento com Antonio. "Postei aqui pra aproveitar e comemorar nossa parceria e amizade que quase nunca registramos". O rapaz repostou a publicação. "Te amo, Grazi. E o empresário é gay, galera", avisou.

A artista está solteira desde 2023 após o término do namoro com o modelo Marlon Teixeira. Ela é mãe de Sofia, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond.

Vida profissional



Grazi Massafera curte um período de férias após o trabalho na novela "Três Graças", da TV Globo. A atriz interpretou Arminda, vilã que comandava um esquema ilegal de falsificação de remédios ao lado do amante, Ferette (Murilo Benício). A trama foi exibida entre outubro de 2025 a maio de 2026.

No Melhores do Ano, apresentado por Luciano Huck, ela conquistou o prêmio na categoria Melhor Atriz de Novela em disputa com Débora Bloch, Taís Araujo, Bella Campos e Duda Santos. Emocionada, a artista relembrou a infância no interior do Paraná.

"Não fui eu que escolhi a profissão, foi ela que me escolheu e me escolhe todos os dias. Por ser uma menina do interior, filha de pedreiro e costureira, tínhamos pouco diálogo em casa. As novelas me faziam refletir sobre a vida, sobre os meus momentos. Todo mundo aqui fez parte da minha vida", discursou.

Ela agradeceu à equipe de "Três Graças" e ao parceiro de cena Murilo Benício. "Descobri que sou apaixonada pelo que faço, que tento fazer todo dia o melhor, com estudo, para retornar para o público e tantas meninas que estão aí, como eu, mulheres que precisam de reflexão Obrigada aos autores, por essa Arminda doida, difícil, cheia de monólogos. Todos os dias estou à prova. [...] Se fosse para escolher um par durante toda a minha trajetória de atriz, para o resto da vida, escolheria você".

A filha com Cauã Reymond também foi mencionada na premiação. "Sofia, você também é minha coach. Obrigada por ser quem você é e me ensinar tanto, por eu querer ser, por você, uma mulher melhor, mais esforçada, mais especial. Você é minha vida", afirmou.