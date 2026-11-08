Bruna Biancardi e Neymar Jr posaram para ensaio com as filhas - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Neymar Jr posaram para ensaio com as filhas Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2026 15:34

Na reta final da terceira gestação, Bruna Biancardi dividiu com os seguidores neste domingo (8) os cliques de um novo ensaio fotográfico ao lado do marido, Neymar Jr, e das filhas, Mavie e Mel. Nos registros, o jogador e as meninas colocam adesivos na barriga da influenciadora.

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"Nós", escreveu na legenda.

O momento de carinho chamou atenção nas redes sociais. "Família linda. Deus os abençoe sempre", desejou uma internauta. "Família linda!!! Você merece muito ser feliz", disse outra. "Que ensaio maravilhoso. Vocês estão lindos e divinos. Eu amei! Família linda e abençoada", afirmou uma terceira.

A nova gestação da influenciadora foi divulgada em junho, enquanto Neymar disputava a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Além da chegada de mais um herdeiro, o casal revelou que o bebê será uma menina. Em julho, ela comentou as diferenças da atual gestação e das anteriores.

"Acho que fui aprendendo e essa está sendo bem leve. Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido".

Já em setembro, a mulher do jogador anunciou que a terceira filha se chamará Mariah. O nome da bebê foi escrito em um bilhete assinado pela influenciadora e as herdeiras após Neymar sofrer uma lesão durante a partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.

Relação com Neymar Jr

Em entrevista recente ao "Ká Entre Nós", Bruna revelou que já tinha uma vida estruturada quando conheceu o companheiro. "Acham que sou bobinha, que não sei de nada e que sou interesseira. Dizem que estou com o meu marido só por interesse. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Também acham que sou gastadeira, mas sou mão de vaca. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", contou.

A influenciadora garantiu que teria se apaixonado por Neymar mesmo se ele não fosse uma figura conhecida. Ela também explicou que a fama perde a importância na convivência diária. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma".

Biancardi confessou que teve um impressão equivocada na primeira vez que esteve com o jogador. "Quando conheci, ele fingiu que era muito calminho. Eu falo que ele me enganou direitinho. Depois, passei muito perrengue. Foi sofrido", disse.

Ela também admitiu que encara as redes sociais de outra maneira por conta das especulações em torno do relacionamento. "Eu queria mudar tudo o que as pessoas pensavam e não deixar que falassem certas coisas sobre mim. Depois, entendi que não tenho esse controle. Fazia mal para mim, para a minha vida e para o meu relacionamento".