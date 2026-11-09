Bruna Furlan desabafou sobre menopausa precoce e depressão - Reprodução/Instagram

Bruna Furlan desabafou sobre menopausa precoce e depressãoReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 08:29

Bruna Furlan , de 25 anos, atualizou o estado de saúde após entrar em remissão de um câncer de mama, diagnosticado em dezembro de 2025. A neta de Carlos Alberto de Nóbrega revelou que está enfrentando a menopausa precoce devido ao uso de bloqueadores de hormônios.

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"O subtipo de câncer que eu tive foi Luminal, que é basicamente um câncer hormonal, que significa que os hormônios femininos do meu corpo alimentavam aquele tumor, então poderiam criar outros tumores. Então, um passo vital do meu tratamento é o bloqueio hormonal. Eu comecei com bloqueio hormonal lá atrás, foi a primeira coisa que eu comecei", iniciou.

A influenciadora revelou que recebe aplicações de injeções mensalmente. "É um tratamento que eu vou levar comigo por mais muitos anos. [...] Uma menopausa precoce induzida, porque, basicamente, é como se eu estivesse na menopausa. Se você para pra olhar meu corpo, por um lado hormonal, é um pouco mais cruel do que a menopausa natural, porque a natural, por ser natural, é gradual".

Bruna desabafou sobre o impacto do tratamento na saúde mental e que a expectativa na realização de novos exames gerou episódios de ansiedade e depressão. "Mesmo tomando remédio, às vezes eu não consigo dormir, porque meu corpo ele liga essa chave: 'meu Deus, você vai dormir, vai ser horrível, vai ser desconfortável. Então, meu corpo meio que parou de enxergar o sono como esse momento de descanso e começou a enxergar mais como esse momento de desconforto, e ele meio que se recusa a entrar nesse estado", contou.

Ela relatou que só consegue pegar no sono quando o dia amanhece. "Isso não é nem um pouco saudável, isso não tá fazendo nada bem pra mim. É, e pra melhorar a situação, é, eu cheguei no momento de refazer os meus exames. Quem é paciente oncológico sabe que o momento de fazer ou refazer exames é sempre um momento de aflição muito grande. Estou tendo crise de ansiedade e tudo isso vira uma bola de neve".

Bruna falou sobre o acompanhamento psicológico que faz desde 2020 por conta do quadro de depressão. " Só que, dessa vez, por conta da fadiga, da insônia, do cansaço de não dormir e da ansiedade gerada por refazer esse exame, eu não consegui reagir dessa forma, e aí o meu corpo cedeu e junto a minha cabeça cedeu junto", disse.

Fim do tratamento

Em agosto, Bruna realizou a última sessão de radioterapia e agradeceu a equipe médica que cuidou dela ao longo do processo. "A radioterapia é um processo bem cansativo, que domina sua rotina por completo. Mas eu posso facilmente dizer que foi a parte mais leve até agora. E isso é um mérito do time incrível que me cercou ao longo desses dias. [...] Eu estaria mentindo se dissesse que não vou sentir falta de ver essas mulheres incríveis, que se tornaram minhas amigas, todos os dias", comentou.