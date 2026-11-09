Mel Maia explicou por que interrompeu transição capilar - Reprodução / Instagram

Mel Maia explicou por que interrompeu transição capilar Reprodução / Instagram

Publicado 09/11/2026 10:11

Mel Maia , de 22 anos, explicou por que interrompeu a transição capilar que mantinha há dois anos. A atriz contou que os fios voltaram a apresentar duas texturas - liso e cacheado - logo depois de procurar um salão de beleza às pressas para uma escova temporária, antes das gravações da segunda temporada de "Os Donos do Jogo", da Netflix.

Ela procurou uma profissional que não conhecia para arrumar o cabelo antes de um evento. Mais tarde, quando lavou os fios e os deixou secar naturalmente, a atriz percebeu que a parte da frente ficou lisa, enquanto a de trás continuava cacheada, e acredita que a escova ou a prancha usada para o processo pudesse ter resíduos de progressiva.



“Eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, mas tudo bem. Eu poderia cortar meu cabelo ou fazer progressiva e esperar um próximo momento para fazer a transição de novo”, relatou.

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A artista tentou preservar o processo por alguns meses. Ela afirmou que recorreu a diferentes técnicas para recuperar os cachos e evitar perder os dois anos de transição, mas não obteve o resultado esperado.

A artista tentou preservar o processo por alguns meses. Ela afirmou que recorreu a diferentes técnicas para recuperar os cachos e evitar perder os dois anos de transição, mas não obteve o resultado esperado.

Quando as gravações de “Os Donos do Jogo 2” começaram, Mel decidiu mudar de estratégia. “Eu vi que eu não ia conseguir sustentar mais quatro meses escovando muito meu cabelo com duas texturas, maltratado. O meu cabelo estava maltratado. Estava com resto de química”, explicou.



Para continuar interpretando Mirna, ela optou por uniformizar os fios com progressiva. “Eu resolvi desistir e deixar o meu cabelo liso com progressiva para fazer a Mirna. Porque seria mais fácil para a gente, mais fácil de cuidar do meu cabelo com uma textura só”, contou.



A personagem é filha de Jorge Guerra (Roberto Pirillo) e disputa espaço nos negócios da família. A produção da Netflix foi renovada para uma segunda temporada.



Mel reiterou que já havia tentado fazer a transição outras três vezes antes do processo mais recente e pretende retomar a mudança quando for possível. “Eu não desisti do meu cabelo cacheado, e eu não quero que vocês, meninas cacheadas que estão fazendo a transição ou que estão pensando em fazer a transição desistam, porque eu vou fazer de novo, com toda a certeza”, afirmou.



Por enquanto, a atriz disse que não pretende iniciar uma nova transição por causa da agenda profissional. “Agora não posso. Estou gravando (a sequência de) Avenida Brasil até o ano que vem, então tem outros projetos vindo aí.”