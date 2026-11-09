Mel Maia explicou por que interrompeu transição capilar Reprodução / Instagram
A artista tentou preservar o processo por alguns meses. Ela afirmou que recorreu a diferentes técnicas para recuperar os cachos e evitar perder os dois anos de transição, mas não obteve o resultado esperado.
Para continuar interpretando Mirna, ela optou por uniformizar os fios com progressiva. “Eu resolvi desistir e deixar o meu cabelo liso com progressiva para fazer a Mirna. Porque seria mais fácil para a gente, mais fácil de cuidar do meu cabelo com uma textura só”, contou.
A personagem é filha de Jorge Guerra (Roberto Pirillo) e disputa espaço nos negócios da família. A produção da Netflix foi renovada para uma segunda temporada.
Mel reiterou que já havia tentado fazer a transição outras três vezes antes do processo mais recente e pretende retomar a mudança quando for possível. “Eu não desisti do meu cabelo cacheado, e eu não quero que vocês, meninas cacheadas que estão fazendo a transição ou que estão pensando em fazer a transição desistam, porque eu vou fazer de novo, com toda a certeza”, afirmou.
Por enquanto, a atriz disse que não pretende iniciar uma nova transição por causa da agenda profissional. “Agora não posso. Estou gravando (a sequência de) Avenida Brasil até o ano que vem, então tem outros projetos vindo aí.”
Mel Maia explica interrupção da transição capilar: ‘Fiquei triste’ Crédito: Reprodução/ X https://t.co/KzoudscF1C— Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa