Jon Vlogs publicou vídeo mostrando surpresa romântica frustrada para Ana CastelaReprodução / Instagram
Jon Vlogs faz surpresa romântica para Ana Castela e acaba frustrado— Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026
Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/39ToJvIr8q
Enquanto filmava o quarto de hotel com os detalhes da surpresa, Jon desabafou: “Às vezes, a gente tem que ser otário para aprender, né, gente?”, iniciou. Em seguida, apontou e mostrou os itens espalhados pelo local. “Mensagenzinha. Fazer o quê? Fotinho junto”, disse.
O influenciador encerrou a gravação com palavrões. “Às vezes nós tem que ser filha da put* mesmo, entendeu? Tomar no c*.”
Antes disso, Jon e Ana estiveram no after da Fórmula 1 promovido por João Silva, filho de Faustão, após o Grande Prêmio de São Paulo. Na saída da festa, o influenciador foi visto irritado, o que alimentou rumores de um possível desentendimento entre os dois.
Jon Vlogs e Ana Castela já vinham sendo associados a um possível relacionamento. Em outubro, o influenciador reclamou da pressão para que a proximidade entre os dois fosse definida como namoro. “Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos (...) Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: 'tá junto, tá casado, tá junto, namoro'”, declarou.
As especulações aumentaram depois que eles apareceram juntos em Orlando, Estados Unidos. Os famosos surgiram lado a lado durante o tradicional show de fogos e também em registros publicados por amigos. Em 23 de outubro, durante transmissão ao vivo em evento de Halloween no parque da Universal, internautas interpretaram as sombras de duas pessoas projetadas em uma parede como um suposto beijo entre eles.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa