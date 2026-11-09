Jon Vlogs publicou vídeo mostrando surpresa romântica frustrada para Ana Castela - Reprodução / Instagram

Jon Vlogs publicou vídeo mostrando surpresa romântica frustrada para Ana CastelaReprodução / Instagram

Publicado 09/11/2026 12:26

Jon Vlogs faz surpresa romântica para Ana Castela e acaba frustrado



Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/39ToJvIr8q — Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026

Enquanto filmava o quarto de hotel com os detalhes da surpresa, Jon desabafou: “Às vezes, a gente tem que ser otário para aprender, né, gente?”, iniciou. Em seguida, apontou e mostrou os itens espalhados pelo local. “Mensagenzinha. Fazer o quê? Fotinho junto”, disse.



O influenciador encerrou a gravação com palavrões. “Às vezes nós tem que ser filha da put* mesmo, entendeu? Tomar no c*.” Enquanto filmava o quarto de hotel com os detalhes da surpresa, Jon desabafou: “Às vezes, a gente tem que ser otário para aprender, né, gente?”, iniciou. Em seguida, apontou e mostrou os itens espalhados pelo local. “Mensagenzinha. Fazer o quê? Fotinho junto”, disse.O influenciador encerrou a gravação com palavrões. “Às vezes nós tem que ser filha da put* mesmo, entendeu? Tomar no c*.”

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Antes disso, Jon e Ana estiveram no after da Fórmula 1 promovido por João Silva, filho de Faustão, após o Grande Prêmio de São Paulo. Na saída da festa, o influenciador foi visto irritado, o que alimentou rumores de um possível desentendimento entre os dois. Antes disso, Jon e Ana estiveram no after da Fórmula 1 promovido por João Silva, filho de Faustão, após o Grande Prêmio de São Paulo. Na saída da festa, o influenciador foi visto irritado, o que alimentou rumores de um possível desentendimento entre os dois.

Pouco depois, internautas perceberam que Jon havia deixado de seguir Ana no Instagram. Na manhã desta segunda-feira (09), o perfil do rapaz voltou a aparecer entre os seguidores da sertaneja. A suposta briga apontada como causa da surpresa frustrada não foi confirmada por nenhuma das partes.

Rumores de romance



Jon Vlogs e Ana Castela já vinham sendo associados a um possível relacionamento. Em outubro, o influenciador reclamou da pressão para que a proximidade entre os dois fosse definida como namoro. “Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos (...) Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: 'tá junto, tá casado, tá junto, namoro'”, declarou.



As especulações aumentaram depois que eles apareceram juntos em Orlando, Estados Unidos. Os famosos surgiram lado a lado durante o tradicional show de fogos e também em registros publicados por amigos. Em 23 de outubro, durante transmissão ao vivo em evento de Halloween no parque da Universal, internautas interpretaram as sombras de duas pessoas projetadas em uma parede como um suposto beijo entre eles.

Diante das especulações, Jon desconversou. “Esse negócio de IA tá ficando sério…”, enquanto Ana brincou: “IA: Imagem Amaldiçoada”. Já em 31 de outubro, em Nova York, os dois gravaram juntos uma trend com o chamado “vestido que dança” em plena Times Square.

Em fevereiro, Jon esclareceu que os dois eram apenas amigos. Até o momento, nenhum dos dois confirmou publicamente um namoro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa