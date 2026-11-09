João Lucas pede para Shawn Mendes e Bruna Marquezine terem filhosReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
João Lucas, de 27 anos, marido de Sasha Meneghel, de 28, realizou um pedido inusitado em publicação do cantor canadense Shawn Mendes, de 38, junto da namorada, Bruna Marquezine, de 31. O artista, que espera o primeiro filho ao lado da companheira, fez um apelo para que o casal também engravide e que o bebê possa ter um melhor amigo em sua infância.

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Nos comentários da postagem, o cantor escreveu: "Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?".

Na publicação, Shawn mostrou diferentes registros ao lado da parceira, que é amiga da mulher de João Lucas desde que eram crianças. Eles aparecem em momentos românticos, trocando beijos e abraçados, no casamento do empresário Ziggy Chareton com Amanda Samii. Na legenda, o cantor destacou a  felicidade em viver a experiência com a atriz. "Lembre-se de celebrar o amor! Me sinto muito abençoado!".

Rumores de um relacionamento entre Marquezine e Mendes surgiram no final de 2025, quando eles apareceram juntos em festas de fim de ano no Brasil. Em fevereiro, eles também foram flagrados aproveitando o Carnaval no trio da cantora Ivete Sangalo, em Salvador. Desde então, o casal já realizou diferentes aparições públicas no Brasil e nos Estados Unidos.

Sasha e João Lucas esperam primeiro filho

A designer de moda, Sasha Meneghel, anunciou a gravidez no dia 29 de outubro. Ela revelou a novidade por meio de publicação nas redes sociais. Entre os cliques postados, ela aparece ao lado de João Lucas, segurando uma imagem do ultrassom.

A notícia revelada pelo casal foi celebrada pela família e os amigos. Bruna Marquezine, afirmou: “Amo, amo, amo, amo vocês” e “Viva”; enquanto a cantora Anitta brincou sobre a reação da futura avó da criança, “Uau! Agora a Xuxa surta de felicidade. Amo vocês”. Alguns, ainda, exclamaram com animação, “Parabéns”, “Lindos” e “Feliz”.

Xuxa Meneghel, de 63 anos, comemorou o momento e compartilhou um vídeo sobre a ansiedade para ser avó. Ela resgatou um registro de programa “Xuxa Park”, de 1999, época na qual Sasha ainda era uma bebê e fez uma reflexão sobre o crescimento da filha e a ocasião na qual ela, já adulta, revelaria a gravidez. “Para vocês verem que o meu desejo de ser “Vovuxa” vem de bastante tempo...”, disse em legenda.

Sasha e João Lucas mantém um relacionamento desde 2020 e oficializaram a união em 2021.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa
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João Lucas pede para Shawn Mendes e Bruna Marquezine terem filhos
Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgiram aos beijos em novos cliques