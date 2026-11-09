João Lucas pede para Shawn Mendes e Bruna Marquezine terem filhosReprodução/Instagram
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Nos comentários da postagem, o cantor escreveu: "Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?".
Na publicação, Shawn mostrou diferentes registros ao lado da parceira, que é amiga da mulher de João Lucas desde que eram crianças. Eles aparecem em momentos românticos, trocando beijos e abraçados, no casamento do empresário Ziggy Chareton com Amanda Samii. Na legenda, o cantor destacou a felicidade em viver a experiência com a atriz. "Lembre-se de celebrar o amor! Me sinto muito abençoado!".
Rumores de um relacionamento entre Marquezine e Mendes surgiram no final de 2025, quando eles apareceram juntos em festas de fim de ano no Brasil. Em fevereiro, eles também foram flagrados aproveitando o Carnaval no trio da cantora Ivete Sangalo, em Salvador. Desde então, o casal já realizou diferentes aparições públicas no Brasil e nos Estados Unidos.
Sasha e João Lucas esperam primeiro filho
A designer de moda, Sasha Meneghel, anunciou a gravidez no dia 29 de outubro. Ela revelou a novidade por meio de publicação nas redes sociais. Entre os cliques postados, ela aparece ao lado de João Lucas, segurando uma imagem do ultrassom.
A notícia revelada pelo casal foi celebrada pela família e os amigos. Bruna Marquezine, afirmou: “Amo, amo, amo, amo vocês” e “Viva”; enquanto a cantora Anitta brincou sobre a reação da futura avó da criança, “Uau! Agora a Xuxa surta de felicidade. Amo vocês”. Alguns, ainda, exclamaram com animação, “Parabéns”, “Lindos” e “Feliz”.
Xuxa Meneghel, de 63 anos, comemorou o momento e compartilhou um vídeo sobre a ansiedade para ser avó. Ela resgatou um registro de programa “Xuxa Park”, de 1999, época na qual Sasha ainda era uma bebê e fez uma reflexão sobre o crescimento da filha e a ocasião na qual ela, já adulta, revelaria a gravidez. “Para vocês verem que o meu desejo de ser “Vovuxa” vem de bastante tempo...”, disse em legenda.
Sasha e João Lucas mantém um relacionamento desde 2020 e oficializaram a união em 2021.
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