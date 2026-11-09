Belutti surge nas redes sociais após acidente de carro - Reprodução/Instagram

Belutti surge nas redes sociais após acidente de carro Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 15:05

Belluti, que forma dupla com Marcos, se manifestou sobre o acidente de carro sofrido na madrugada segunda-feira (9) em Alphaville, São Paulo . O sertanejo retornava do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos quando o veículo quando o veículo bateu na mureta devido à pista escorregadia.

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"Estou passando aqui para tranquilizar todo mundo. Está tudo bem comigo. Meu amigo, o Leandro, também está bem. Ele está sendo observado por conta da pancada na região cervical e no rosto, mas está tudo bem", disse nos Stories.

O cantor revelou que estava dirigindo e perdeu o controle do automóvel. "O acidente aconteceu quando eu estava saindo da Castelo Branco e entrando em Alphaville, na região da Rio Negro. Estava chovendo o dia inteiro, a pista estava molhada e eu perdi o controle do carro. Bati com a parte dianteira na lateral esquerda, o veículo rodou e acabou parando do outro lado da pista".

Após o acidente, Belutti e o amigo foram levados ao Hospital Albert Einstein para atendimento. "Mas estou bem! Estou aqui em casa, medicado e de repouso. Quero agradecer a todos pelo carinho e preocupação. Amigos, familiares e fãs estão enchendo minha caixa de mensagens com palavras positivas. Daqui a pouco estou zero bala. Agora é cuidar da saúde. Foi só um susto, um livramento de Deus. Vamos seguir em frente!", concluiu.

Belutti fala sobre acidente de carro: ‘Livramento de Deus’ Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/sBbyYjXd6i — Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026

Mulher do sertanejo, Thaís Pacholek já tinha atualizado os seguidores sobre o estado do marido. "Dando uma passada aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Só para tranquilizar que está tudo bem. Marido está em casa e eu não estava no acidente. Eu estava com meu filho em um torneio e ele estava com um amigo, voltando da Fórmula 1", disse nos Stories.



A atriz comentou que a situação da estrada, que estava molhada devido à chuva, ocasionou a batida do veículo. "Por conta das condições da pista, o carro deslizou e bateu em uma mureta. Não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem. Meu marido já está em casa, mas o amigo que estava junto ainda está no hospital fazendo todos os exames. [...] Agora é se cuidar, porque teve algumas vértebras quebradas, então requer cuidado, e é isso", completou.

GP de São Paulo

Assim como Belutti, nomes como Maisa, João Silva, Jade Picon, Enzo Celulari, Giovanna Grigio e Jão marcaram presença no evento esportivo. Marcada por chuva forte, a programação do fim de semana teve a programação adiada e a definição das posições da corrida iniciou com horas de atraso.

O britânico Lando Norris, que largou na pole position, confirmou o favoritismo e venceu a corrida. Max Max Verstappen e Isack Hadjar completaram o pódio. A equipe Mercedes conquistou o nono título título de construtores e se igualou à Willians como terceira maior campeã da história da categoria.