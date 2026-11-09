Fabiana Justus Reprodução/Instagram
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Ela listou atividades que faz durante o voo para amenizar a ansiedade, e destacou que realiza terapia e que fez o curso do influenciador e piloto para lidar com sua relação com aviões. "Para quem também tem medo, algumas dicas. A fé ajuda demais... rezo sempre, tomo um remedinho para me acalmar (prescrito por um médico), faço terapia, fiz o curso do Lito e também me ajudou demais", escreveu.
A empresária ainda comentou sobre falecimento do youtuber, e se direcionou à viúva de Lito, Mila Seidl, ao relembrar contato com o aeronauta. "Aliás, hoje pensei muito nele e na Mila Seidl [a viúva]... sempre penso. Já mandei mensagem para ele de dentro do avião algumas vezes, e ele, muito querido, me ajudou. Que pessoa do bem!".
Falecimento de Lito Sousa
O influenciador, youtuber e empresário Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, morreu no dia 1º de outubro. Ele ganhou notoriedade com seu trabalho no canal “Aviões e Músicas”, no qual ele falava sobre aviação. O falecimento do aeronauta ocorreu após ele ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e degenerativa. Ele também lutava contra um câncer de próstata em estágio inicial.
O anúncio da morte do piloto ocorreu por meio das redes sociais. A equipe do influenciador compartilhou um vídeo sobre falecimento de Lito. Narrado pela viúva do youtuber, ela discorreu sobre trajetória do marido em vida e lamentou sua perda. "Eu não sei explicar sua partida, talvez ninguém saiba. Mas olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu sua missão. O Brasil inteiro te ama porque você deixou gente mais segura para seguir viagem", disse.
Em comunicado, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também falou sobre a morte do aeronauta. "A Anac reconhece e agradece sua importante contribuição para a disseminação do conhecimento sobre a aviação e para o fortalecimento da cultura de segurança operacional no Brasil. (...) A aviação brasileira perde hoje um de seus grandes divulgadores. Fica o legado de quem fez do conhecimento uma ponte entre a aviação e a sociedade".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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