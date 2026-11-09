Luan Pereira e companheira - Reprodução/Instagram

Luan Pereira e companheiraReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 16:02

Luan Pereira , de 22 anos, compartilhou momento carinhoso junto da noiva, Victória Miranda, de 23, nas redes sociais, nesta segunda-feira (9). O cantor mostrou registro no qual ele aparece ao lado da companheira, dando beijos e acariciando sua barriga. A influenciadora está grávida e espera o primeiro filho do casal.

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Em legenda da postagem, o sertanejo escreveu: "Boa semana, bebê do papai e da mamãe". Victória, em resposta, comentou destacando a progresso da gestação, "Tá crescendo".



Entre os comentários, o casal recebeu mensagens de seguidores celebrando o momento em que eles estão vivendo. Uma fã afirmou, “Já dá pra ver um pouquinho de barriga, mesmo deitada”; enquanto outra, parabenizou a Luan e Victória pela gravidez, "Felicidades ao casal, vocês são incríveis". Uma internauta ainda tentou adivinhar o sexo do bebê, "Ah, esse potinho aí embaixo indica que é um menininho", disse. Alguns também exclamaram, com animação: “Lindos” e “Família”.



Luan e a Victória anunciaram a gestação no dia 28 de outubro, durante a gravação do DVD do artista. Eles publicaram um vídeo comemorando a novidade, no qual aparecem posando em meio à natureza. “Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. Você ainda nem chegou aos nossos braços, mas já ocupa o lugar mais bonito dos nossos corações. Nosso maior presente está a caminho, e com ele nasce uma nova versão de nós”, escreveram em ocasião.



Em outra postagem do sertanejo, eles mostraram ultrassom do bebê e agradeceram pela experiência, “Obrigado Deus, muito obrigado!”.



A influenciadora revelou que ela e o companheiro não planejavam a gravidez, e que as suspeitas da possível gestação surgiram durante uma viagem do casal com a família para a região de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Victória teria percebido um atraso em seu ciclo menstrual e outros sintomas normais de quando se espera um bebê, como enjoos e cólicas. "Assim que cheguei de novo aqui em Londrina, fiz o teste. Não foi suficiente só um, fiz cinco", contou.



O sertanejo e a parceira assumiram o relacionamento em setembro de 2025, e ficaram noivos no mesmo ano. Em julho, eles anunciaram uma separação, e a influenciadora explicou que decisão havia partido de Luan, tendo sido surpreendida com o acontecimento. Eles reataram o namoro pouco tempo depois, e planejam oficializar a união no começo de 2027.





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa



