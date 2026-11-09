Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert celebraram o aniversário da filha, Maria Manoela - Reprodução de vídeo / Instagram

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert celebraram o aniversário da filha, Maria ManoelaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/11/2026 21:56

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert celebraram o aniversário de 7 anos da filha, Maria Manoela. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (9), a apresentadora compartilhou registros ao lado da caçula e mais familiares, na festa do tema "spa".

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A decoração, em tons de rosa e com detalhes coloridos, contou com elementos de maquiagem, incluindo doces em formato de batons, bolsas e mais acessórios. Barraquinhas de sorvete e mini pizza também fizeram parte da festa. A aniversariante aproveitou um momento de spa, com direito à máscara facial, assim como Fernanda e Rodrigo.

Maria Manoela esbanjou fofura ao brincar de desfile ao lado dos irmãos gêmeos, os modelos João e Francisco, de 18 anos, em um tapete vermelho. A família também se jogou na dança. Por fim, a pequena comemorou mais um ano de vida assoprando uma velinha, enquanto familiares e amigos batiam palmas.

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O casal está junto desde 2002. Em 2021, o apresentador e a atriz oficializaram a união com uma cerimônia íntima realizada na capela construída pelo próprio ator, no sítio da família.

Em agosto, os gêmeos trocaram provocações enquanto lembravam hábitos que puxaram do pai. No início da gravação, Francisco refletiu sobre a influência de Rodrigo e Fernanda na personalidade dos herdeiros. "A gente carrega dos nossos pais aquela famosa bagagem afetiva, sabe? Manias que a gente herda e nem percebe", comentou.



Logo depois, ele brincou com o irmão ao dizer que João costuma se atrasar, assim como Rodrigo. A resposta veio na mesma moeda. "Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto", rebateu João.



Outra situação divertida aconteceu quando Francisco cumprimentou um desconhecido na rua. Ao ser questionado pelo irmão sobre quem era a pessoa, respondeu apenas: "Sei lá". João não perdeu a oportunidade de brincar: "Aí, ó, mais uma mania que ele herdou dele". Além das brincadeiras, os dois contaram que também puxaram do pai a paixão por dirigir.

O apresentador completou 46 anos em abril deste ano e ganhou uma declaração da amada. "Viva ele! Nosso 'veião' amado, que traz alegria em qualquer lugar e situação, que ama a vida, as segundas-feiras, os cochilos, as comidas, a terra, o silêncio, a bagunça, as montanhas, os amigos, a família, a casa, a bike [bicicleta], a cama quentinha, e, por sorte minha, eu", escreveu a apresentadora, na ocasião.

A atriz compartilho um vídeo no qual o ator chegou em casa e foi recepcionado pela família com o clássico "Parabéns Para Você" e bolo.