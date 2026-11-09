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Anitta surge com vestido branco rendado para show em São Paulo
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Anitta surge com vestido branco rendado para show em São Paulo

Alessandra Negrini, Regina Volpato, Bela Gil, Nicole Bahls, Fred Nicácio, Linn da Quebrada e mais personalidades prestigiaram a cantora

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Mylena Moura
Anitta apresentou a turnê \'Equilibrivm\'
Anitta posou para cliques antes de show
Anitta se apresentou em São Paulo
Com vestido e véu rendado, Anitta se apresentou em São Paulo
Flor e Bela Gil prestigiaram show de Anitta
Alessandra Negrini prestigiou show de Anitta
Regina Volpato aproveitou apresentação de Anitta
Nicola Bahls foi ao show de Anitta
Xamã de Anitta, Max Tovar
Fred Nicácio marcou presença em show de Anitta
Lumena foi ao show de Anitta
Linn da Quebrada prestigiou show de Anitta
Cunhãs-porangas dos Bois Caprichoso e Garantido, Marciele Albuquerque e Livia Christina
Diego Martins curtiu show de anitta
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Anitta, de 33 anos, realizou um pocket show na Casa Natura Musical, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (9). A "Girl From Rio" reuniu famosos ao apresentar a turnê mais recente da carreira, "Equilibrivm".
Leia mais: Anitta faz show da turnê 'Equilibrivm' no Rock The Mountain; veja fotos
Antes de subir ao palco, a dona dos sucessos "Envolver", "Vai Malandra", "Downtown" e "Show das Poderosas" posou para cliques. A cantora Rio apostou em um vestido branco rendado e véu adornado com uma pena vermelha, seguindo a estética da turnê. O projeto é inspirado em temas como espiritualidade, ancestralidade e amor.
A atriz Alessandra Negrini; as apresentadoras Regina Volpato e Bela Gil; a influenciadora digital Nicole Bahls; o médico Fred Nicácio; os atores Diego Martins e João Pedro Chaseliov; a xamã Max Tovar; as cantoras Linn da Quebrada e Flor Gil; os ex-BBBs Lumena, Marcelinho, Vyni e Maxiane prestigiaram o show. Cunhãs-porangas dos Bois Caprichoso e Garantido, respectivamente, Marciele Albuquerque e Livia Christina também estiveram presentes.

Prêmio Multishow 2026

Mais cedo deste mesmo dia, o Multishow anunciou os artistas indicados ao Prêmio Multishow 2026. Anitta foi indicada a Show do Ano, Hit do Ano ("Desgraça"), Artista do Ano, Álbum do Ano (Equilibrivm I e II), Brega/Arrocha do Ano ("Só Pra Tu"), Funk do Ano "Gostosin", MPB do Ano ("Bemba"), além de duas na categoria Pop do Ano com as músicas "Choka Choka" e "Desgraça".
A 33ª edição da premiação ocorre no dia 9 de dezembro. João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Djavan, Gaby Amarantos, Liniker, Jão, Marina Sena, Ivete Sangalo e Léo Santana foram alguns dos cantores que também foram indicados. 

Rock The Mountain

Anitta também apresentou a turnê durante o festival Rock The Mountain, em Itaipava, Região Serrana do Rio de Janeiro, nos últimos fins de semana. As canções "Ternura", "Ogum Me Rodeia", "Sem Pressa", "Não Sou Santa", "Não Me Cutuca" e "Bemba" fizeram parte do repertório estrelado.
Durante a performance, a "Girl From Rio" vestiu três looks. O primeiro figurino foi todo branco e de crochê. Já a partir da canção "Desgraça", a cantora surgiu no palco com uma roupa vermelha, com renda e brilho dourado. O último, preto, teve aplicações e recortes na lateral da coxa.
A apresentação também contou com bailarinos e coreografia. Além disso, a artista segurou um cartaz com a frase "Brasil terra indígena".
Nas redes sociais, a artista compartilhou registros da apresentação e celebrou. "Que noite incrível! Obrigada", escreveu a dona dos sucessos "Show das Poderosas", "Envolver", "Vai malandra" e "Downtown", na legenda da publicação.
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