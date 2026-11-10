Tata Werneck lamentou morte de amigo da família - Reprodução/Instagram

Tata Werneck lamentou morte de amigo da família Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2026 11:47

Tatá Werneck desabafou, na manhã desta terça-feira (10), sobre a dificuldade de trabalhar em meio ao luto. A atriz compartilhou em seu perfil no X, antigo Twitter, o falecimento de um médico muito próximo, que cuidava de sua família e que ela considerava um grande amigo.

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"Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família . O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo", escreveu.

"Mas tô indo lá gravar cenas superimportantes, tirando forças do amor que tenho pelo que faço. Ele foi um grande médico e um grande homem. Mesmo em tratamento, nunca parou de atender e de dar aulas, motivado por sua devoção à vida das pessoas", completou a atriz.

Ele foi um grande médico . Um grande homem. Mesmo em tratamento não parou de atender e de dar aula pela sua devoção a vida das pessoas . — Tata werneck (@Tatawerneck) November 10, 2026

No Instagram, Tata relembrou que o profissional da saúde esteve no parto de Clara Maria, primeira filha da artista com Rafael Vitti. "Você salvou a vida de muitas pessoas da minha família. Salvou a vida do meu primo muitas vezes. Da minha mãe. E até a minha. [...] De médico da família se tornou amigo querido. Mais de 20 anos de amizade. Minha família te ama muito. Mesmo em tratamento você continuava dando aula. Sinto muito que tenha ido tão novo".

Novela das nove

Atualmente, a atriz está no ar em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. Ela interpreta Brigitte, uma das filhas da Pilar, vivida por Isabel Teixeira. Após passar boa parte da trama sofrendo com as humilhações da mãe, a personagem sofreu um duro golpe ao descobrir que a vilã se apropriou ilegalmente de toda a herança deixada ex-marido e pai da jovem.

Brigitte confrontou a rival de Adriana (Leticia Coli) em um embate tenso e rejeitou com as tentativas de suborno dos irmãos, Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva), que ofereceram uma mesada para encerrar o assunto. Decidida a buscar justiça com o apoio de Pedro (Chay Suede), ela abriu uma investigação judicial que promete abalar a família.

Em junho, Tata adiantou que a jovem não integrava o núcleo cômico da obra de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. "Amigos, acho importante dizer que a Brigitte, nesse ponto de partida, não é uma personagem do núcleo de comédia. Ela tem um transtorno causado pela dor da rejeição dessa mãe. É desconfortável mesmo. Esse é o ponto de partida. Aguardem".