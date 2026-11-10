Giovanna Ewbank relembra reconciliação depois da traição de Bruno GagliassoReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Giovanna Ewbank, de 40 anos, afirmou que não se arrepende de ter reatado com Bruno Gagliasso, de 44, depois de uma traição do ator, em 2012. Em entrevista à edição de novembro da Marie Claire, a apresentadora incluiu a reconciliação entre as três decisões de sua vida que tomou sem seguir a opinião de outras pessoas.
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“Foram os únicos momentos em que não olhei para os lados, não quis ouvir ninguém, só segui meu coração. E foram as melhores decisões que tomei na vida”, afirmou. Além da volta com Bruno, Giovanna citou a adoção de Títi e a criação de seu canal no YouTube.

Na época da separação, os dois já eram casados. Mesmo diante das opiniões contrárias ao recomeço, Giovanna decidiu retomar a relação. “Não quis saber o que iam achar. Só nós sabemos o que vivemos”, disse.

A apresentadora contou que ela e Bruno eram muito jovens quando começaram a construir a vida a dois e precisaram amadurecer juntos. “Éramos muito jovens, duas crianças. Fomos amadurecendo juntos, entre erros e acertos.”

Depois da reconciliação, o casal fez terapia por pouco mais de um ano. Atualmente, os dois também fazem acompanhamento individual. Giovanna afirmou que não tenta sustentar publicamente a imagem de um casamento perfeito. “Temos nossos tropeços, nossos altos e baixos. Tento encontrar um equilíbrio para falar dos problemas sem expor demais”, declarou.

Recomeço do casal

Em conversa anterior no podcast “Quem Pode, Pod”, Giovanna e Bruno já haviam relembrado mais detalhes do período em que estiveram separados. Ela contou que, apesar do rompimento, os dois continuavam se falando diariamente, entre discussões e momentos de preocupação um com o outro.

Bruno afirmou que aquele foi o pior período de sua vida e disse que chegou a tomar remédios. Durante a separação, ele ficou hospedado na casa de Fernanda Paes Leme, que contou ter apoiado o amigo, mas também o repreendido pela traição.

Segundo Giovanna, o reencontro aconteceu cerca de dois meses depois. Bruno havia saído com amigos e publicado fotos da noite. Ao ver os registros, ela enviou mensagens e pediu para encontrá-lo. O ator contou que deixou o restaurante e foi direto ao aeroporto.

Anos depois, Giovanna disse enxergar a crise como parte do processo que transformou a relação. “Se não tivéssemos passado por essa situação, de repente hoje a gente não estaria junto e nem teria o relacionamento que a gente tem hoje”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa