Giovanna Ewbank relembra reconciliação depois da traição de Bruno Gagliasso - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank relembra reconciliação depois da traição de Bruno GagliassoReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2026 10:28 | Atualizado 10/11/2026 10:59

Recomeço do casal

“Foram os únicos momentos em que não olhei para os lados, não quis ouvir ninguém, só segui meu coração. E foram as melhores decisões que tomei na vida”, afirmou. Além da volta com Bruno, Giovanna citou a adoção de Títi e a criação de seu canal no YouTube.Na época da separação, os dois já eram casados. Mesmo diante das opiniões contrárias ao recomeço, Giovanna decidiu retomar a relação. “Não quis saber o que iam achar. Só nós sabemos o que vivemos”, disse.A apresentadora contou que ela e Bruno eram muito jovens quando começaram a construir a vida a dois e precisaram amadurecer juntos. “Éramos muito jovens, duas crianças. Fomos amadurecendo juntos, entre erros e acertos.”Depois da reconciliação, o casal fez terapia por pouco mais de um ano. Atualmente, os dois também fazem acompanhamento individual. Giovanna afirmou que não tenta sustentar publicamente a imagem de um casamento perfeito. “Temos nossos tropeços, nossos altos e baixos. Tento encontrar um equilíbrio para falar dos problemas sem expor demais”, declarou.Em conversa anterior no podcast “Quem Pode, Pod”, Giovanna e Bruno já haviam relembrado mais detalhes do período em que estiveram separados. Ela contou que, apesar do rompimento, os dois continuavam se falando diariamente, entre discussões e momentos de preocupação um com o outro.Bruno afirmou que aquele foi o pior período de sua vida e disse que chegou a tomar remédios. Durante a separação, ele ficou hospedado na casa de Fernanda Paes Leme, que contou ter apoiado o amigo, mas também o repreendido pela traição.Segundo Giovanna, o reencontro aconteceu cerca de dois meses depois. Bruno havia saído com amigos e publicado fotos da noite. Ao ver os registros, ela enviou mensagens e pediu para encontrá-lo. O ator contou que deixou o restaurante e foi direto ao aeroporto.Anos depois, Giovanna disse enxergar a crise como parte do processo que transformou a relação. “Se não tivéssemos passado por essa situação, de repente hoje a gente não estaria junto e nem teria o relacionamento que a gente tem hoje”, afirmou.