Marina Sena se apresenta em episódio do ’Tiny Desk Brasil’ - Divulgação/Mayra Azzi

Marina Sena se apresenta em episódio do ’Tiny Desk Brasil’Divulgação/Mayra Azzi

Publicado 10/11/2026 12:32

Marina Sena é a atração do episódio do Tiny Desk Brasil lançado nesta terça-feira (10) no YouTube. A cantora mineira preparou arranjos inéditos para seus maiores sucessos e trouxe uma sonoridade que mistura música popular brasileira com influências árabes e latino-americanas.

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Com uma banda de doze músicos formada especialmente para o projeto, ela apresenta singles como como "Por Supuesto", que ganhou versão "brejeira", segundo a artista. Já "Doçura" conta com a participação do cantor venezuelano Luislo, vocalista do trio Çantamarta.

"Essa proximidade me faz sentir muito latina. Porque agora, com nossa troca, entendo que a gente não é tão diferente assim, na verdade. A gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que nos diferenciam. Acho que o Brasil, pela língua, a gente fica muito isolado do resto da América Latina. É difícil pra gente se compreender como cidadãos da América Latina, mas com a proximidade com eles eu sinto isso muito forte", reflete Marina.

A cantora se apresenta na companhia de Migga (percussão), Tainã Troccoli (percussão), Audryn Souza (flugelhorn, trompete e flauta), Levy Santiago (baixo), Hygor (alaúde árabe e guitarra), Dedeco Oliva (violão e viola caipira), Gabriel Quinto (violão 7 cordas), Bruno Menegatti (rabeca), Francisca Barreto (violoncelo), Janluska (diretor musical), Gabriel Duarte (diretor musical) e Luislo (voz).

O formato intimista do Tiny Desk Brasil encontra ressonância na trajetória de Marina, desde a formação musical, em Minas Gerais, até os encontros entre amigos, que seguem presentes em sua vida. A apresentação encontra essa vivência de experimentação coletiva e abre novas possibilidades para as canções.

"Eu acho uma delícia porque aqui você se conecta com as pessoas de outra forma e também pode fazer música de outra forma. Acho que nesse formato menos é mais e cada nota de um instrumento é muito impactante, não passa despercebida. Então, a gente pode olhar pra cada notinha, cada coisinha assim que cada instrumento tá fazendo, com muita atenção, com muito detalhe", avalia a artista.

Marina Sena iniciou a trajetória artística com os projetos independentes "A Outra Banda da Lua" e "Rosa Neon" antes de estourar solo com o álbum "De Primeira" (2021) e o sucesso global "Por Supuesto". A mineira mineira consolidou o estilo próprio nos elogiados discos "Vício Inerente" (2023) e "Coisas Naturais" (2025). A faixa "Numa Ilha", do recente álbum, foi destacada pelo jornal norte-americano "The New York Times". No mesmo ano, lançou o EP "MARINADA vol.01", projeto voltado ao período carnavalesco.