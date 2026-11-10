Zé Felipe provocou Virginia Fonseca ao mencionar piloto como possível affair da influenciadora - Reprodução / Instagram

Zé Felipe provocou Virginia Fonseca ao mencionar piloto como possível affair da influenciadoraReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2026 12:36

Relacionamento de Zé Felipe com Virginia após divórcio

O sertanejo não explicou se falava de algum piloto específico. A brincadeira aconteceu depois de Virginia passar o domingo (8) em eventos ligados à Fórmula 1, em São Paulo. A influenciadora foi ao Autódromo de Interlagos para acompanhar a corrida e, mais tarde, esteve no after promovido por João Silva, filho de Faustão.Antes da festa, Virginia havia contado que estava cansada e ainda não sabia se compareceria. Ela acabou indo acompanhada da amiga Duda Freire e publicou que escolheu um visual confortável para a noite.Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, depois de cinco anos de relacionamento. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e mantêm contato frequente desde a separação.Em outubro, o cantor falou sobre a amizade com ex-companheiras ao responder perguntas de seguidores. Na ocasião, afirmou que uma das dificuldades era explicar para outras pessoas que esse tipo de vínculo poderia ser normal, declaração que levou alguns internautas a especularem sobre uma possível reconciliação com Virginia.Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também foi questionada sobre uma eventual volta do ex-casal. “Ai, só Deus sabe, Juju”, respondeu a Juju Norremose quando a influenciadora perguntou se os dois poderiam reatar. A mãe do cantor já havia publicado mensagens de carinho para o filho e a ex-nora.Após o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia se relacionou com Vini Jr. O namoro com o jogador terminou recentemente e, depois da separação, a influenciadora viajou com os três filhos para Miami, nos Estados Unidos, onde as crianças reencontraram o pai. Na volta ao Brasil, Virginia e Zé Felipe viajaram no mesmo jatinho particular, acompanhados de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.