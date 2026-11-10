Aline Dahlen revela por que terminou namoro com Antonio Fagundes - Reprodução / Instagram

Aline Dahlen revela por que terminou namoro com Antonio FagundesReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2026 13:06

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Segundo Aline, a aproximação começou nos intervalos das gravações. As conversas ficaram mais pessoais, e os encontros passaram a incluir jantares. Em uma dessas ocasiões, o ator teria feito um convite para que ela conhecesse sua biblioteca. A ex-BBB, no entanto, percebeu uma segunda intenção e preferiu recusar. "Eu disse: 'Eu não vou conhecer sua biblioteca, porque eu sei que não vai parar na biblioteca'", contou, aos risos, durante o podcast.Ao falar sobre a separação, Aline afirmou que Fagundes ainda tinha questões pendentes com a mulher com quem se casaria anos depois, a atriz Alexandra Martins. "Ele tinha um namoro mal resolvido com a atual mulher dele", declarou.Ela também levantou a possibilidade de que o ator alternasse os relacionamentos naquele período, mas deixou claro que não tinha certeza. "Eu não sei, mas eu acho que ele ficava comigo, aí brigava um pouquinho comigo, ficava com ela, brigava com ela, ficava comigo. Eu nunca briguei com ele. Então, não sei", afirmou.Apesar da suspeita, Aline ressaltou que, quando os dois começaram a namorar, Fagundes estava solteiro. Ela ainda elogiou o artista, a quem descreveu como educado, galanteador e cavalheiro. Atualmente, Antonio Fagundes é casado com Alexandra Martins, de 47 anos. Os atores se conheceram em 2007, durante as gravações da série Carga Pesada, e oficializaram a união em 2016.