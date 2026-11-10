Flavia Morais recebe ameaças de morteReprodução/Instagram
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Flavinha explicou que havia se mantido em silêncio durante este período, mas que diante da progressão das ameaças, decidiu se manifestar, “Tenho apenas vivido a minha vida e me mantido calada todo este tempo porque detesto baixaria. Mas tudo tem limite”.
Ela revelou que já tomou medidas em relação aos comentários de internauta. “Sabemos de onde vem esse tipo de mensagem que recebi e as medidas já foram tomadas. Eu confesso que ainda me impressiona o nível de maldade, de loucura, de doença”, disse.
A escolha de expor a situação nas redes sociais aconteceu como um meio para Morais proteger a si mesma e sua família, “Estou expondo para me proteger, proteger a minha família. Que a justiça se estabeleça e que Jesus mostre o quanto antes quem é quem."
O pronunciamento da influenciadora acontece após ela publicar uma série de vídeos ao lado do parceiro, Giovani, demonstrando carinho publicamente ao cantor, e se referindo a este com expressões como “marido” e “meu amor”. No último mês, o artista também realizou declarações à namorada, afirmando que teria encontrado “a dona do meu coração”, e que amava a nova parceira.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
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