Flavia Morais recebe ameaças de morte - Reprodução/Instagram

Flavia Morais recebe ameaças de morteReprodução/Instagram

Publicado 10/11/2026 13:20





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A namorada do cantor Giovani , da dupla com Gian, Flavia Morais, conhecida como Flavinha, se pronunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (10), sobre uma série de ameaças que vem recebendo. Em publicação nos Stories do Instagram, ela compartilhou registro de mensagens enviadas em resposta a uma postagem, na qual ela estava abraçada com o companheiro.

Em mensagens, o autor se dirige à influenciadora e a chama por termos pejorativos, descrevendo-a como “interesseira” e “descarada”. Para além disso, ele a atacou diretamente, “Tá achando que tá na vantagem, né? Não se preocupe, logo vamos começar a tirar de você os amores da sua vida, você vai rir muito. Por final, vamos matar você”. Em fala, ele ainda completou: “Fica de olhos bem abertos para não perder nem um lance”.



Flavinha explicou que havia se mantido em silêncio durante este período, mas que diante da progressão das ameaças, decidiu se manifestar, “Tenho apenas vivido a minha vida e me mantido calada todo este tempo porque detesto baixaria. Mas tudo tem limite”.



Ela revelou que já tomou medidas em relação aos comentários de internauta. “Sabemos de onde vem esse tipo de mensagem que recebi e as medidas já foram tomadas. Eu confesso que ainda me impressiona o nível de maldade, de loucura, de doença”, disse.



A escolha de expor a situação nas redes sociais aconteceu como um meio para Morais proteger a si mesma e sua família, “Estou expondo para me proteger, proteger a minha família. Que a justiça se estabeleça e que Jesus mostre o quanto antes quem é quem."



O pronunciamento da influenciadora acontece após ela publicar uma série de vídeos ao lado do parceiro, Giovani, demonstrando carinho publicamente ao cantor, e se referindo a este com expressões como “marido” e “meu amor”. No último mês, o artista também realizou declarações à namorada, afirmando que teria encontrado “a dona do meu coração”, e que amava a nova parceira.



O relacionamento de Giovani e Flavia Morais já havia sido alvo de críticas por internautas nas redes sociais. O sertanejo teria iniciado o namoro logo após o fim de seu casamento de 26 anos com a influenciadora Anna Carolina Morais. A ex-mulher do cantor teria afirmado por meio de seu perfil na internet, que havia sido traída pelo antigo companheiro. Em comunicado, a assessoria do artista havia confirmado que estavam em processo de divórcio.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa

