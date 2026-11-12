Ludmilla promete revisitar o funk em novo EP - Reprodução/Instagram

Ludmilla promete revisitar o funk em novo EP Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2026 05:00 | Atualizado 12/11/2026 09:20

Ludmilla aposta no funk para embalar o verão com o lançamento de "Bi Festinha", parceria com Puterrier e HITMAKER. A música é a primeira faixa do EP "Fervo da Lud", novo projeto da cantora que resgata a energia do FunkMilla e apresenta uma mistura de ritmos como bregadeira, arrocha e afrobeat. Com uma proposta dançante, o single marca uma nova etapa na trajetória da artista, que volta às raízes sem deixar de lado as referências acumuladas na carreira.

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"O funk é a minha raiz, foi onde tudo começou. Ao longo desses anos, explorei muitos estilos, vivi experiências diferentes, mas essa conexão nunca deixou de existir. O 'Fervo da Lud' tem muito daquela energia do começo, só que com a Lud de hoje, com tudo que vivi e aprendi nessa caminhada", diz.

O retorno ao funk representa uma reconexão com o gênero que deu início à sua história na música após explorar diferentes sonoridades, como o R&B em "Fragmentos" e o pagode com o projeto "Numanice".

A escolha de "Bi Festinha" para abrir os trabalhos do EP passa pela descontração e retrata, segundo a cantora, uma situação comum nas festas. "Aquela pessoa que promete que não vai beber, mas chega na festa e acaba se entregando ao rolê. (risos) A gente quis trazer essa história com muito humor, irreverência e uma batida contagiante. É uma música leve, divertida e que tem tudo a ver com a energia do 'Fervo da Lud'", define.

Para dividir os vocais, Ludmilla escolheu Puterrier e HITMAKER, nomes que a artista acreditava que combinariam com a proposta da faixa. "O Puterrier tem uma identidade muito própria, e o HITMAKER sabe muito bem criar aquelas batidas que fazem todo mundo dançar. Foi uma combinação que funcionou muito bem e trouxe uma energia especial para 'Bi Festinha'", afirma.

A identidade visual também foi pensada para acompanhar a proposta festiva do lançamento. "[Queria que] fosse divertida, colorida e cheia de personalidade. Para mim, é importante que tudo converse, que a pessoa olhe e já consiga sentir um pouco desse clima de festa que o projeto traz".

A divulgação do single contou com estratégias para envolver os fãs. Ludmilla apostou em pistas e ações para despertar a curiosidade do público e fazer com que os admiradores acompanhassem as novidades sobre o lançamento. "Gosto de criar esse mistério e deixar todo mundo curioso para descobrir o que vem por aí. Eles participam muito de cada fase da minha carreira, então acho especial fazer com que se sintam parte desse momento também", conta.

Mais do que revisitar uma sonoridade que marcou a carreira, Ludmilla busca experimentar novas possibilidades dentro do gênero. "Queria muito trazer de volta aquela energia do FunkMilla, mas sem fazer uma repetição do que já fiz. Hoje tenho outras referências, outras experiências e estou sempre com vontade de experimentar. O 'Fervo da Lud' junta tudo isso: minhas raízes no funk, novas sonoridades e uma estética que tem esse clima de festa, de verão e de liberdade", pontua.

Essa liberdade para experimentar também orientou a escolha das referências que compõem o EP. "Eu gosto muito de misturar ritmos! Acho que a música brasileira tem uma diversidade incrível e adoro explorar essas possibilidades. O funk é a base do projeto, mas fui trazendo outras referências que combinavam com essa proposta. O mais legal é poder experimentar sem deixar de ter a minha identidade".

A relação com o Carnaval também faz parte da rotina familiar. Brunna Gonçalves, mulher da artista, já ocupou o posto de musa da Beija-Flor de Nilópolis e passou a integrar o time de beldades da Acadêmicos do Grande Rio em 2025. A agremiação fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a cantora nasceu.

"É muito bom! (risos) A gente ama o Carnaval, cada uma vive essa paixão de um jeito. Eu com a música, os shows, e a Brunna com a dança e a Sapucaí", comenta Ludmilla.