Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, completou 41 anos Reprodução/Instagram
Além de questionar a origem do anel, o primo acusou o empresário de crimes como roubo, fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As declarações fazem parte de uma disputa por questões financeiras e patrimoniais entre integrantes da família responsável pela rede de lojas Marabraz.
Nas redes sociais, o familiar chegou a exigir que Marina devolvesse a joia ou depositasse o valor correspondente na Justiça. As acusações, no entanto, não foram comprovadas.
Diante da situação, Abdul entrou com uma ação judicial contra o primo. O juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível de São Paulo, considerou que as publicações apresentam conteúdo aparentemente ofensivo e ultrapassam os limites da liberdade de expressão.
A decisão determina que Facebook, X e Google retirem as postagens do ar em até 24 horas. O primo também está proibido de repetir as acusações. Caso descumpra a ordem, poderá receber multa de R$ 1 mil por publicação, a cada dia de descumprimento.
A medida é provisória, ou seja, a Justiça ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o caso. O familiar terá a oportunidade de apresentar sua defesa.
Mãe de Abdul defendeu Marina
Marina e Abdul estão juntos desde 2023. Apesar dos recentes rumores de separação, nenhum dos dois confirmou publicamente o término.
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