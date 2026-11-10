Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, completou 41 anos - Reprodução/Instagram

Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, completou 41 anos Reprodução/Instagram

Publicado 10/11/2026 14:12

Marina Ruy Barbosa , de 31 anos, se viu no meio de uma disputa familiar que envolve seu noivo, o empresário Abdul Hadi Fares, de 42, e um primo dele, que tem o mesmo nome. A confusão começou a ganhar repercussão nas redes sociais após rumores sobre o fim do relacionamento da atriz. O familiar passou a cobrar a devolução do anel de noivado, avaliado em R$ 6 milhões, sob a alegação de que a joia seria uma herança da família. Agora, a Justiça de São Paulo determinou a retirada de publicações feitas por ele contra Abdul.

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Além de questionar a origem do anel, o primo acusou o empresário de crimes como roubo, fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As declarações fazem parte de uma disputa por questões financeiras e patrimoniais entre integrantes da família responsável pela rede de lojas Marabraz.



Nas redes sociais, o familiar chegou a exigir que Marina devolvesse a joia ou depositasse o valor correspondente na Justiça. As acusações, no entanto, não foram comprovadas.



Diante da situação, Abdul entrou com uma ação judicial contra o primo. O juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível de São Paulo, considerou que as publicações apresentam conteúdo aparentemente ofensivo e ultrapassam os limites da liberdade de expressão.



A decisão determina que Facebook, X e Google retirem as postagens do ar em até 24 horas. O primo também está proibido de repetir as acusações. Caso descumpra a ordem, poderá receber multa de R$ 1 mil por publicação, a cada dia de descumprimento.



A medida é provisória, ou seja, a Justiça ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o caso. O familiar terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Além de questionar a origem do anel, o primo acusou o empresário de crimes como roubo, fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As declarações fazem parte de uma disputa por questões financeiras e patrimoniais entre integrantes da família responsável pela rede de lojas Marabraz.Nas redes sociais, o familiar chegou a exigir que Marina devolvesse a joia ou depositasse o valor correspondente na Justiça. As acusações, no entanto, não foram comprovadas.Diante da situação, Abdul entrou com uma ação judicial contra o primo. O juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível de São Paulo, considerou que as publicações apresentam conteúdo aparentemente ofensivo e ultrapassam os limites da liberdade de expressão.A decisão determina que Facebook, X e Google retirem as postagens do ar em até 24 horas. O primo também está proibido de repetir as acusações. Caso descumpra a ordem, poderá receber multa de R$ 1 mil por publicação, a cada dia de descumprimento.A medida é provisória, ou seja, a Justiça ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o caso. O familiar terá a oportunidade de apresentar sua defesa.

Mãe de Abdul defendeu Marina

Em meio à polêmica, Hasna Fares, mãe do empresário, se pronunciou nas redes sociais e saiu em defesa da nora. "Marina, minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo e sigo em oração para que esse momento passe. Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel, que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho, com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando", declarou.



Marina e Abdul estão juntos desde 2023. Apesar dos recentes rumores de separação, nenhum dos dois confirmou publicamente o término.