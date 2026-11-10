Bonnie Wright, de 'Harry Potter', desabafa sobre saúde do filho - Reprodução / Instagram

Bonnie Wright, de 'Harry Potter', desabafa sobre saúde do filhoReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2026 15:16

Bonnie Wright, de 35 anos, conhecida por interpretar Gina Weasley nos filmes de " Harry Potter ", relatou que seu filho mais novo, Aster Sky Wright Lococo, precisou passar pelo hospital seis vezes desde o nascimento. O bebê, de apenas cinco semanas, recebe tratamento para uma condição de saúde identificada ainda durante a gestação. A atriz falou sobre a situação em uma publicação nas redes sociais no último sábado (7).





"Nosso doce pequeno Aster já esteve no hospital seis vezes em suas cinco semanas de vida. Ele está recebendo tratamento para uma condição com a qual já sabíamos que nasceria", escreveu Bonnie, que não informou qual é o diagnóstico do menino.



O recém-nascido é fruto do casamento da artista com Andrew Lococo. Os dois também são pais de Elio, de três anos, citado pela atriz ao descrever como familiares e amigos têm contribuído com a rotina da casa. Apesar das idas ao hospital e dos cuidados médicos necessários, Bonnie fez questão de destacar o comportamento do caçula.



"Ele é um bebê tão forte e tranquilo", afirmou.



No relato, a intérprete de Gina também comentou a importância de ter pessoas próximas disponíveis para ajudar em tarefas do dia a dia. Segundo ela, os gestos de cuidado se tornaram parte essencial da rotina da família neste início de vida de Aster, marcado por visitas frequentes ao hospital.



"Me sinto sortuda por ter familiares e amigos tão presentes. Ajudando a levar Elio à pré-escola, preparando refeições para nós, perguntando como estamos. É possível contar com essa rede de apoio. Mande uma mensagem ou ligue para seus amigos", declarou.



A publicação não trouxe detalhes sobre os procedimentos realizados, a frequência das consultas ou o tempo que o bebê permaneceu no hospital em cada ocasião. Bonnie também não revelou se há previsão para o fim do tratamento. Leia mais: Série de 'Harry Potter' ganha novo trailer "Nosso doce pequeno Aster já esteve no hospital seis vezes em suas cinco semanas de vida. Ele está recebendo tratamento para uma condição com a qual já sabíamos que nasceria", escreveu Bonnie, que não informou qual é o diagnóstico do menino.O recém-nascido é fruto do casamento da artista com Andrew Lococo. Os dois também são pais de Elio, de três anos, citado pela atriz ao descrever como familiares e amigos têm contribuído com a rotina da casa. Apesar das idas ao hospital e dos cuidados médicos necessários, Bonnie fez questão de destacar o comportamento do caçula."Ele é um bebê tão forte e tranquilo", afirmou.No relato, a intérprete de Gina também comentou a importância de ter pessoas próximas disponíveis para ajudar em tarefas do dia a dia. Segundo ela, os gestos de cuidado se tornaram parte essencial da rotina da família neste início de vida de Aster, marcado por visitas frequentes ao hospital."Me sinto sortuda por ter familiares e amigos tão presentes. Ajudando a levar Elio à pré-escola, preparando refeições para nós, perguntando como estamos. É possível contar com essa rede de apoio. Mande uma mensagem ou ligue para seus amigos", declarou.A publicação não trouxe detalhes sobre os procedimentos realizados, a frequência das consultas ou o tempo que o bebê permaneceu no hospital em cada ocasião. Bonnie também não revelou se há previsão para o fim do tratamento.

Nascimento do segundo filho

Aster nasceu em 28 de setembro, em um parto realizado em casa. A chegada do menino foi anunciada pela atriz em 17 de outubro, quando ela compartilhou fotos do recém-nascido nas redes sociais. Na ocasião, explicou que o nome escolhido foi inspirado na flor áster, conhecida pelo formato semelhante ao de uma estrela.



A artista também contou que o primogênito recebeu o irmão caçula com carinho. "Nossa pequena estrela foi coberta de amor pelo irmão mais velho, Elio", escreveu na publicação sobre o nascimento.



Bonnie havia anunciado a segunda gravidez em abril deste ano, por meio de uma foto ao lado do filho mais velho. Na época, revelou que a família esperava a chegada do bebê durante o outono do hemisfério Norte.

