Clara Maia em podcast 'Mil e Uma Tretas' - Reprodução/YouTube

Clara Maia em podcast 'Mil e Uma Tretas'Reprodução/YouTube

Publicado 10/11/2026 16:15





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Anna Clara Maia , de 33 anos, se abriu sobre o falecimento de seu filho, Túlio, que morreu depois de uma cesárea de emergência. A influenciadora desabafou sobre perda de filho durante participação no podcast “Mil e Uma Tretas”, e revelou que angústia de experiência transformou sua realidade para sempre.

Em ocasião, ela estava grávida de gêmeos pela segunda vez, e o outro bebê, Theo, sobreviveu.

Ela explicou como a morte do filho representou um rompimento com a sua realidade, "As experiências da nossa vida fazem a gente mudar o nosso olhar para o mundo, para o outro, paras outras mulheres, paras situações. Eu falo que segurar um filho sem vida no colo é um rompimento com a realidade que você nunca mais volta. Nunca mais. Você nunca mais volta para sua vida".



A influenciadora descreveu sensação após o ocorrido, e como isso impactou sua visão de mundo. "A gente tem um outro olhar mesmo para o acordar, para o escovar o dente, para a confusão do dia a dia, para trocar a fralda. É um rompimento completo de uma vida que você nunca mais vai voltar. E é uma coisa que eu falo sempre, assim, eu não, óbvio, não escolheria segurar um filho sem vida no colo, acho que ninguém escolhe. Mas a pessoa que eu sou hoje, o olhar que eu tenho para a vida hoje, as coisas que eu valorizo, eu acho que eu nunca tinha vivido tão presente na minha vida como eu sou hoje", disse.



Maia teve que realizar um parto cesárea de emergência, em sua 27ª semana da gravidez, em setembro de 2025, em razão de uma Síndrome da Transfusão Feto Fetal (STFF), uma complicação rara que afeta exclusivamente gestações gemelares monocoriônicas, ou seja, quando os fetos compartilham a mesma placenta. O filho dela, irmão gêmeo de Theo, Túlio, não sobreviveu à situação.



Durante o processo de luto, Clara e o companheiro, André Coelho, de 39 anos, realizaram uma homenagem ao filho falecido. Em janeiro, o casal uniu as cinzas do bebê a sementes de flamboyant, árvore que simboliza força, renascimento e a continuidade da vida, em sua residência. Os influenciadores também são pais dos irmãos gêmeos, José e João, de 3 anos.



Eles são casados desde outubro de 2020, quando oficializaram o relacionamento em cerimônia realizada em Brasília. André e Clara se conheceram em 2016, durante a primeira temporada do programa de reality “De Férias com o Ex”, e estão juntos faz cerca de 10 anos.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa

