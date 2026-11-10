Família de Ryan Gracie acusa médico pela morte do lutador Reprodução / Globoplay
A série reúne relatos de ex-pacientes da clínica Maxwell, em Atibaia, onde Sabino conduzia tratamentos psiquiátricos e de dependência química. Os depoimentos incluem queixas sobre dificuldades para deixar a instituição e uso excessivo de remédios.
Segundo a série, a mulher do lutador procurou a clínica Maxwell como alternativa de tratamento. Em 2007, Ryan roubou um carro, foi preso em flagrante e morreu na cela. Sabino o acompanhou durante a prisão.
A irmã do atleta, Flávia Gracie, responsabilizou o médico pela morte. "Meu irmão morreu pela quantidade de remédios administrada pelo médico. Quando Ryan foi preso, em nenhum momento ele disse que meu irmão tinha que ir ao hospital. Ele fez um circo, dizendo que Ryan queria bater nos policiais. Vi que o médico queria mídia e deu uma quantidade absurda de remédios para o meu irmão. Eu o questionei e ele devolveu: 'A senhora é médica?'. O que matou meu irmão, segundo o IML, foi a medicação dada. Não sou eu que estou dizendo", declarou.
O Tribunal de Justiça atribuiu a morte a um problema cardíaco associado ao consumo de drogas e absolveu Sabino em segunda instância. O médico responde a uma ação civil movida pela família. "Como alguém dá para esse médico a causa ganha, diante de todas as provas e laudos? Como ele vence em segunda instância?", questionou Kyra. "Não tem muito o que esperar. Qualquer quantia que ele pudesse pagar não traz a vida do meu irmão de volta. O mínimo é que ele pague alguma coisa, já que a Justiça não conseguiu condená-lo", completou Flávia.
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