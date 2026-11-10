Astrid Fontenelle divertiu a web com a reação ao descobrir a aprovação do filho, Gabriel, na PUC: ’Fiz xixi’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Astrid Fontenelle divertiu a web com a reação ao descobrir a aprovação do filho, Gabriel, na PUC: ’Fiz xixi’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/11/2026 19:00 | Atualizado 10/11/2026 19:03

Astrid Fontenelle , de 65 anos, divertiu a web com a sua reação ao descobrir que o filho, Gabriel Fontelle, de 18, foi aprovado na Pontifícia Universidade Católica (PUC). O jovem compartilhou o momento nas redes sociais, nesta terça-feira (10).

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"Passei na PUC… acabou a saga vestibulando", escreveu Gabriel, na legenda da publicação. Ele iniciou o vídeo antes de Astrid chegar. "Galera, eu meio que descobri que eu passei na PUC, tipo agora. E minha mãe não está em casa, ela foi gravar alguma coisa que eu não lembro. E eu vou gravar a reação dela porque acho que vai valer a pena", disse o filho da apresentadora.



Gabriel registrou o momento que a mãe chegou em casa e foi recepcionada com a notícia: "Passei na PUC". Astrid celebrou a novidade com pulos e gritos. "Ah, mentira, Bibi. Ai, fiz xixi nas calças", disparou a apresentadora, aos risos.

Famosos reagiram, parabenizando o jovem e comentando sobre a reação de Astrid. "Xixi foi tudo! Parecia que ela estava chegando da guerra. Parabéns, Gabriel", brincou a apresentadora Fernanda Lima. "Que maravilha. A mamãe emocionadíssima", disse o ator Ary Fontoura. "Amei! Parabéns", comentou a atriz Fabiana Karla.

Nos stories do Instagram, a apresentadora falou sobre a incontinência urinária, ao explicar que não possui a questão de saúde. "Eu sigo em uma felicidade absurda. [...] Agora abrimos uma outra portinha para uma outra conversa, que é a incontinência urinária, que eu não tenho."

Astrid revelou que conseguiu superar o problema após procurar tratamento. "Já tive, mas fazendo bastante exercício com o assoalho pélvico, me livrei dessa questão. Mas que é uma questão comum para mulheres com mais de 50 anos", afirmou.



A apresentadora explicou que, no caso dela, a situação ocorreu após algumas horas sem ir ao banheiro ao participar do podcast "Mil e uma TrETAS". "Mas precisamos normalizar isso", ponderou ela, ao complementar: "Quando comecei a ter, imediatamente procurei ajuda. E aí, aprendi a fazer os exercícios, coisa que estou fazendo. Mas a gente pode falar mais sobre isso e vou falar."

'Não adjetivem a maternidade'

Em maio, Astrid usou as redes sociais para reforçar sua visão sobre adoção e criticou a forma como parte da mídia costuma se referir ao filho. Ela comentou um vídeo publicado pelo jovem, em que ele falou sobre preconceitos e interpretações equivocadas relacionadas ao tema.

"Não adjetivem a maternidade! 'Astrid e seu filho adotado passeiam no shopping.' Gabriel é meu filho e ponto final. E, Gabriel, você é o máximo", escreveu a apresentadora, na ocasião.

No vídeo, Gabriel criticou comentários que associam adoção à "pena", "dó" ou "sorte". Segundo ele, esse tipo de abordagem reforça uma visão distorcida sobre relações familiares.



"Não estou aqui para falar das maravilhas da adoção e sim sobre as concepções que várias pessoas têm erradas sobre a adoção. Sobre pena, sobre dó, sobre falar que a pessoa é coitada. Já escreveram [para ele] que 'essa sorte eu não teria nunca'. Eu não vejo o lado bonito em nenhuma dessas frases", afirmou.



O jovem também destacou que laços familiares não dependem de vínculo biológico. "Adoção leva a um amor incondicional porque é amor de mãe e pai. Não tem essa de 'ai, não são seus pais'. Pai é quem cuida, mãe é quem cuida. Meus genitores? Não sei quem são. E mesmo se soubesse, meus pais são aqueles que me cuidaram", declarou.