Giovanna Antonelli passou por susto em voo e achou que fosse morrer - Reprodução de vídeo / Youtube

Giovanna Antonelli passou por susto em voo e achou que fosse morrerReprodução de vídeo / Youtube

Publicado 10/11/2026 20:58

Giovanna Antonelli , de 50 anos, passou por um grande susto durante um voo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (10), a atriz compartilhou registros do perrengue no Youtube, ao revelar que pensou que fosse morrer.

"Pior turbulência da minha vida", escreveu a artista. Uma forte tempestade com raios causaram a situação. Giovanna não gravou o momento mais delicado da viagem. Durante a sensação de pânico, a atriz rezou o "Pai Nosso" em voz alta e foi às lágrimas ao imaginar que aconteceria algo pior. "Eu mandei mensagem para todo mundo cuidar dos meus filhos". As amigas que estavam do lado da artista também pensaram em fatalidade.

O avião não pôde pousar no destino final e precisou retornar à capital mineira. Ao aterrizar em Belo Horizonte, a atriz encontrou Marcio Garcia. Os dois revelaram que ficaram na dúvida se entrariam em outro voo, rumo a capital fluminense. "Acabei de encontrar o Márcio, ele estava aqui na frente. Agora estamos pensando se vamos ou não", disse a artista. "Você não têm noção. Ir ou não ir, eis a questão", completou o apresentador.

Giovanna, então, decidiu seguir viagem. Ao aterrizar em segurança no Rio, ela celebrou ao lado dos demais passageiros - que também ficaram com medo - e agradeceu ao piloto e tripulação. "Muito obrigada. Vão com Deus", disse ela, ao abraçar e elogiar a equipe.

Após o susto, Giovanna detalhou a situação, revelando que começou a sentir a pressão baixa antes mesmo do voo. Ela, então, colocou sal de baixo da língua e comeu um hambúrguer, o que piorou ainda mais o estado de saúde. "Não tinha comido nem metade e comecei a me sentir muito mal. E foi piorando. Parecia que alguém estava estrangulando a minha garganta com duas mãos."



A atriz chegou a entrar em contato com o cardiologista e a sensação ruim continuou quando ela entrou no avião. A artista pensou em sair para poder aferir a pressão e pegar o próximo voo, mas permaneceu na aeronave. Para a veterana, o mal-estar foi um sinal divino para ela sair do avião e não enfrentar a turbulência. "Era um sinal da espiritualidade, de Deus, para me tirar daquele voo. [...] Eu nunca passei mal, nunca desmaiei... se eu tivesse vindo nesse voo [segundo], nada teria acontecido", disse.

Giovanna refletiu sobre a valorização da família após o susto. "Na hora que eu pensei que fosse 'arrastar para cima' [morrer], só pensava na minha família, nos meus filhos e, claro, nos meus amigos que são muito importantes. Mas família é nossa base, amor e estrutura, então temos que valorizar todo dia. Quem tem, cuida."

A atriz é mãe do ator Pietro, de 21 anos, fruto do antigo casamento com Murilo Benício. O herdeiro integra o elenco da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Além do primogênito, têm as gêmeas Antônia e Sofia, de 16, da atual união com o diretor Leonardo Nogueira.

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