Pré-estreia da nova temporada de 'Arcanjo Renegado' reúne famosos

A pré-estreia da quinta temporada da série " Arcanjo Renegado ", do Globoplay, reuniu famosos em São Paulo, na noite desta terça-feira (10). Os novos episódios chegaram à plataforma de streaming nesta quinta (12). Protagonista da produção, Marcello Melo Jr. esteve presente.

O intérprete do sargento Mikhael foi acompanhado da noiva, a atriz Mell Muzzillo. O casal, que celebrou o noivado com um jantar especial no fim de agosto, surgiu em clima de romance, com direito a beijinho. O ator também posou para cliques ao lado dos colegas de elenco.

Roberta Rodrigues, Rita Guedes, Cris Vianna, Thiago Hypolito, Leonardo Bricio, Erika Januza Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Álamo Facó, Fernando Pavão e mais artistas prestigiaram o lançamento. Alexandre Frota também esteve presente na pré-estreia, ao lado do filho, Enzo.

'Arcanjo Renegado'

Criada por José Junior, "Arcanjo Renegado" acompanha a trajetória de Mikhael em meio a disputas de poder, violência urbana e questões de segurança pública. A série reúne cenas de ação e aborda os desafios enfrentados por policiais em diferentes operações.

A produção já teve a sexta temporada confirmada. A plataforma, no entanto, ainda não anunciou a data oficial para o lançamento dos novos episódios.

Em outubro, Belo, que integra o elenco da produção, sofreu um acidente durante as gravações na Rocinha, Zona Sul do Rio. O cantor e ator se feriu durante uma cena que simulava uma troca de tiros. Ao O DIA, a assessoria de imprensa do artista confirmou o ocorrido e tranquilizou sobre seu estado de saúde. "Ele está bem. Foi um acidente durante uma cena, mas está tudo ok", informou a equipe.



De acordo com o portal LeoDias, um artefato usado para simular disparos de arma de fogo apresentou uma falha durante a gravação. O equipamento, parte dos efeitos especiais da produção, provocou uma queimadura e um pequeno corte na mão do artista.

Noivado

Marcello e Mell reuniu familiares e amigos em um jantar especial para celebrar o noivado. Vestidos de branco, o casal aproveitou a noite ao lado dos convidados. A atriz também compartilhou uma mensagem que recebeu de uma amiga após a festa. "Confundimos um jantar de noivado com o fim do mundo."



O pedido de casamento já havia sido anunciado pelos atores no início de agosto. Na ocasião, os dois publicaram um vídeo romântico para revelar a novidade. "Da ficção para a vida real… Um novo capítulo da nossa história", escreveram. Marcello ainda comemorou: "Eu vou casar."



Mell e Marcello se conheceram nos bastidores da novela "Renascer" (2024), da TV Globo. Os primeiros rumores de romance surgiram em setembro de 2024, quando os dois apareceram em clima de intimidade durante o Rock in Rio.



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