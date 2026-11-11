Grazi Massafera revelou pressão da família para ter um namorado - Divulgação/ Vertical

Grazi Massafera revelou pressão da família para ter um namoradoDivulgação/ Vertical

Publicado 11/11/2026 08:11

Grazi Massafera , de 44 anos, relatou que sofre cobranças dos familiares para assumir uma nova relação amorosa. Solteira desde o término do relacionamento com o modelo Marlon Teixeira, em 2023, a atriz abordou o assunto na estreia do podcast "40 Perguntas", apresentado por Giovanna Ewbank e lançado na terça-feira (10).

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"Comentários tipo: 'Ela tem algum problema', só porque não tenho esse relacionamento. Venho de uma criação bastante machista do interior do Paraná. Minha mãe era muito submissa ao meu pai, mas não aguentou as traições e se separou. Naquele momento, vi nascer uma mulher extremamente forte, para não sucumbir. Aprendi muito com essa força de não se deixar validar. Principalmente por um ser masculino", afirmou.

A artista relembrou episódios que precisa enfrentar durante as reuniões familiares. "Minha cunhada, quando a gente tem Natal, alguma coisa - vejo que é carinho, não é maldade - mas ela fala: 'Tadinha, não tem ninguém, não dá certo com ninguém'. Eu falo: 'Eu dou certo com muita gente!'"

Grazi também mencionou uma declaração de Cher em entrevista de 1996 para explicar a visão sobre o gênero oposto. "Homens são igual sobremesa. Ela [Cher] ama os homens, mas tem quando ela quer. Eu amo homens. Acredito no amor. Tem que querer muito e mudar junto, manter individualidade… A gente está em um momento de se valorizar e saber o que você merece numa relação", disse.

Reality show

A artista ficou conhecida nacionalmente ao integrar o elenco do "Big Brother Brasil 5", da TV Globo. Durante a conversa, ela revelou que o discurso de Pedro Bial na final da atração, vencida por Jean Wyllys, funcionou como uma validação após crescer em um ambiente em que era descredibilizada.

"Eu via que era diferente naquele ninho. Eu contestava por que meu irmão chegava da escola e ia jogar videogame e eu ia lavar louça, limpar casa e era obrigada a fazer isso. Eu comecei a ser descredibilizada, vagabunda, preguiçosa... e comecei a acreditar que eu era isso. Aquele texto que ele falou no programa me deu uma força para sair de lá e conquistar meus sonhos, acreditar em mim. Naquele momento, eu precisava disso. Eu precisava que acreditassem", relatou.

Grazi contou, ainda, que enxergou na carreira artística uma chance de progresso na vida financeira. "Eu vi que tinha o biotipo ideal no momento certo, com carisma que a TV gosta - e eu também não sabia nem que tinha carisma. Então, fui fazendo e foram pessoas acreditando em mim".

Novo projeto

A ideia do podcast de Giovanna Ewbank nasceu das conversas em torno de "40 Perguntas Pra Se Fazer Antes Dos 40", projeto criado para as redes sociais sob a batuta de Nilma Quariguasi, que agora também assina a direção e o conceito criativo de “40 Perguntas”. Se, no projeto inicial, exibido nas redes sociais de Giovanna, ela conversava com mulheres da mesma faixa etária, o novo podcast amplia esse diálogo e reúne mulheres de diferentes gerações e momentos de vida.

O programa será exibido às terças-feiras, às 19h, no canal Gioh, no YouTube. "Pela primeira vez na minha carreira, eu parei para pensar no que me representa agora. E procurei outras mulheres com realidades completamente diferentes para saber o que compartilhamos e em que divergimos. Foi a partir daí que chegamos a esta novidade", contou a apresentadora.