Hana Khalil se usou como exemplo ao criticar o que considera uma lógica machista no atendimento ginecológico, especificamente na colocação do DIU - Reprodução / Instagram

Hana Khalil se usou como exemplo ao criticar o que considera uma lógica machista no atendimento ginecológico, especificamente na colocação do DIU Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 10:31 | Atualizado 11/11/2026 12:33

Hana Khalil, de 30 anos, criticou o que considera uma lógica machista no atendimento ginecológico ao relatar um problema com o DIU. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora relatou que, por decisão pessoal do médico responsável pelo procedimento, o fio do contraceptivo foi deixado curto para não incomodar o parceiro durante relações sexuais e que depois teve dificuldade para localizá-lo na hora da retirada.







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“Vou deixar a cordinha curta para não incomodar o namorado. E foi assim que eu quase fui parar numa mesa de cirurgia para achar o meu DIU, que tinha se perdido dentro do meu útero e desaparecido”, disse. “Vou deixar a cordinha curta para não incomodar o namorado. E foi assim que eu quase fui parar numa mesa de cirurgia para achar o meu DIU, que tinha se perdido dentro do meu útero e desaparecido”, disse.

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