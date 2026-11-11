Hana Khalil se usou como exemplo ao criticar o que considera uma lógica machista no atendimento ginecológico, especificamente na colocação do DIU Reprodução / Instagram
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“Vou deixar a cordinha curta para não incomodar o namorado. E foi assim que eu quase fui parar numa mesa de cirurgia para achar o meu DIU, que tinha se perdido dentro do meu útero e desaparecido”, disse.
Hana explicou que o fio fica para fora do colo do útero justamente para possibilitar a retirada do dispositivo. Ela contou que o ginecologista responsável pela colocação cortou a extensão e associou essa decisão à preocupação com o eventual desconforto de um parceiro sexual ou romântico.
“Sim, tinha que ser um (médico) homem, mas pode acontecer com (médica) mulher também. Mas como não é um homem... e eu que me fod*”, afirmou, em tom irônico.
A criadora de conteúdo explicou que fios desaparecidos podem ocorrer por retração, rompimento ou corte curto e alertou seguidoras a conversarem com profissionais sobre o comprimento deixado após a colocação. De acordo com ela, manter o fio menor não significa necessariamente mais conforto durante a relação.
No vídeo, Hana afirmou ainda que fios não localizados são registrados em 4,5% a 18,1% das usuárias nas checagens ou retiradas. Ela recomendou que a corda fique entre 2 e 3 centímetros, segundo as informações que apresentou.
“O fio curto incomoda mais, não menos. Quando o fio fica curto, pode incomodar mais o parceiro, porque ele fica espetado, ele demora para amolecer”, declarou.
“A ginecologia não pode ser feita pensando no homem”
No caso de Hana, sua atual ginecologista conseguiu localizar o fio e retirar o dispositivo sem necessidade de cirurgia. A influenciadora agradeceu à médica, mas disse que a experiência a fez questionar por que decisões sobre o próprio corpo feminino seriam tomadas a partir do conforto de terceiros.
“Ninguém deveria precisar dar sorte para ser respeitada. A ginecologia não pode ser feita pensando no homem, ela não pode ser feita pensando em quem tá tendo acesso ao meu corpo ou não”, criticou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa