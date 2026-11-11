Isabel Teixeira cai no choro ao receber homenagem de elenco de 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / Instagram

Isabel Teixeira cai no choro ao receber homenagem de elenco de 'Quem Ama Cuida' Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 11:09

Isabel Teixeira se emocionou ao receber uma festa surpresa de aniversário nos bastidores de "Quem Ama Cuida", novela das nove da Globo. A atriz completou 53 anos na terça-feira (10) e compartilhou nas redes sociais um vídeo da homenagem preparada pela equipe e pelos colegas de elenco. Nas imagens, a intérprete de Pilar aparece em lágrimas ao agradecer o carinho.

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"Fora os meus filhos... Tô falando sério, fora os meus filhos, é aqui que eu queria estar hoje", declarou Isabel, diante dos profissionais que participaram da comemoração.



A festa aconteceu após um dia de gravações. Na legenda da publicação, a artista destacou a parceria com a equipe e contou como se sente no ambiente de trabalho. Ela também brincou com a duração das celebrações, que, segundo seu relato, começaram em janeiro.



"Saindo de um dia intenso de gravação, e me dando conta de que set é onde o mundo dá certo, porque a gente faz junto. Equipe mais amado do planeta, foi lindo hoje. Gravamos, festejamos e cumprimos o plano do dia. Obrigada pela festa (que na verdade começou em janeiro desse ano e tá rendendo até agora). Amo estar com vocês no melhor lugar do mundo!", escreveu. "Fora os meus filhos... Tô falando sério, fora os meus filhos, é aqui que eu queria estar hoje", declarou Isabel, diante dos profissionais que participaram da comemoração.A festa aconteceu após um dia de gravações. Na legenda da publicação, a artista destacou a parceria com a equipe e contou como se sente no ambiente de trabalho. Ela também brincou com a duração das celebrações, que, segundo seu relato, começaram em janeiro."Saindo de um dia intenso de gravação, e me dando conta de que set é onde o mundo dá certo, porque a gente faz junto. Equipe mais amado do planeta, foi lindo hoje. Gravamos, festejamos e cumprimos o plano do dia. Obrigada pela festa (que na verdade começou em janeiro desse ano e tá rendendo até agora). Amo estar com vocês no melhor lugar do mundo!", escreveu.





Famosos homenageiam Isabel Teixeira

A publicação também virou espaço para mensagens de carinho de artistas que acompanham o trabalho de Isabel. José Loreto deixou uma declaração afetuosa à aniversariante. "Bem amor meu, milhões de parabéns. Você é o mais presente de todos nós. Te amo além e além", comentou o ator.

Mah Duarte também fez questão de elogiar a colega. "Isabel, você é um potinho de luz! Admiro muito a profissional, mas mais do que isso, a pessoa incrível que você é! Obrigada por ser sempre tão gentil e contagiar todos os ambientes com a sua alegria", afirmou.



Deborah Secco entrou na lista de homenagens. "Parabéns, deusa absoluta dona do meu coração", escreveu a atriz. Já Tatá Werneck, que interpreta a filha de Pilar na novela, aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira sobre os abraços distribuídos durante a surpresa. "Achei que você abraçou mais a Agatha [Moreira] do que eu", disse.



Alexandre Borges, responsável por viver o irmão da personagem de Isabel na trama, foi mais breve na mensagem. "Muito amor", comentou.