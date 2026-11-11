Isabel Teixeira cai no choro ao receber homenagem de elenco de 'Quem Ama Cuida' Reprodução / Instagram
"Fora os meus filhos... Tô falando sério, fora os meus filhos, é aqui que eu queria estar hoje", declarou Isabel, diante dos profissionais que participaram da comemoração.
A festa aconteceu após um dia de gravações. Na legenda da publicação, a artista destacou a parceria com a equipe e contou como se sente no ambiente de trabalho. Ela também brincou com a duração das celebrações, que, segundo seu relato, começaram em janeiro.
"Saindo de um dia intenso de gravação, e me dando conta de que set é onde o mundo dá certo, porque a gente faz junto. Equipe mais amado do planeta, foi lindo hoje. Gravamos, festejamos e cumprimos o plano do dia. Obrigada pela festa (que na verdade começou em janeiro desse ano e tá rendendo até agora). Amo estar com vocês no melhor lugar do mundo!", escreveu.
Famosos homenageiam Isabel Teixeira
Deborah Secco entrou na lista de homenagens. "Parabéns, deusa absoluta dona do meu coração", escreveu a atriz. Já Tatá Werneck, que interpreta a filha de Pilar na novela, aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira sobre os abraços distribuídos durante a surpresa. "Achei que você abraçou mais a Agatha [Moreira] do que eu", disse.
Alexandre Borges, responsável por viver o irmão da personagem de Isabel na trama, foi mais breve na mensagem. "Muito amor", comentou.
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