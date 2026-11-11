Fabiana Karla e Luana Benfica viverão mãe e filha em novo filme, 'Antes do Sim' - Rodrigo Montenegro / Divulgação

Fabiana Karla e Luana Benfica viverão mãe e filha em novo filme, 'Antes do Sim'Rodrigo Montenegro / Divulgação

Publicado 11/11/2026 11:55 | Atualizado 11/11/2026 11:57

Animada com o novo trabalho, Fabiana contou que tem se divertido com as características da personagem e elogiou a parceria com os colegas de elenco."Fazer esse filme está sendo uma delícia! Estar em contato com um texto de Marcelo Saback, que eu adoro, e com um elenco tão jovem e talentoso, me deixa muito feliz. Fazer a Margot, essa sogra intrometida e pedante, que guarda segredos, com um figurino muito elegante e nariz empinado, está sendo pura diversão!", declarou.Além de Fabiana, o filme conta com Luana Benfica, que interpreta a filha de Margot. A jovem faz sua estreia no cinema e comemorou a oportunidade de participar de uma história que destaca a amizade entre mulheres e a liberdade de fazer as próprias escolhas."A cada hora que passa no set, eu me sinto mais feliz por estar nesse projeto. Ele conta com pessoas maravilhosas e talentosas, o roteiro valoriza o amor entre amigas, a perseverança das mulheres e a reafirmação de que elas podem ser quem elas quiserem. Estou animada para todos conhecerem essa beleza de filme", afirmou.O produtor Rodrigo Montenegro também comentou a participação das duas atrizes e destacou a relação entre elas nos bastidores."É um prazer reunir uma atriz experiente e consagrada como Fabiana Karla e uma jovem talentosa como Luana Benfica, que faz sua estreia no cinema. É incrível é ver a química natural entre elas, mostrando como o encontro de diferentes gerações rende momentos especiais na tela", disse.Além das protagonistas, o elenco reúne Pedro Ottoni, Matheus Abreu, Pedro Benevides, Hipólyto, Caio Vegatti, Paulo Mathias Jr., Giovanna Battista, Ana Aoxi e Laryssa Ayres.Com direção de Claudio Boeckel e roteiro de Marcelo Saback, "Antes do Sim" ainda não teve a data exata de lançamento divulgada.