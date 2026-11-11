Viih Tube e Eliezer iniciaram a comemoração de aniversário do filho caçula, Ravi, que está completando 2 anos - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer iniciaram a comemoração de aniversário do filho caçula, Ravi, que está completando 2 anosReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 12:22 | Atualizado 11/11/2026 12:42

Viih Tube e Eliezer começaram as comemorações pelos 2 anos de Ravi nesta quarta-feira (11) com uma surpresa em casa. O filho mais novo do casal foi acordado pela irmã, Lua, ao lado dos pais e de personagens vestidos como Homem-Aranha, Superman e Homem de Ferro.







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“A Lua tem a missão de acordar o irmão com a surpresa”, contou Viih nos Stories. Nos vídeos, Ravi deixa o quarto e encontra os super-heróis no corredor, enquanto a família acompanha a reação do aniversariante, que volta ao quarto ainda sonolento. A influenciadora também compartilhou registro dos quatro juntos e escreveu: “Feliz aniversário pro nosso príncipe”. “A Lua tem a missão de acordar o irmão com a surpresa”, contou Viih nos Stories. Nos vídeos, Ravi deixa o quarto e encontra os super-heróis no corredor, enquanto a família acompanha a reação do aniversariante, que volta ao quarto ainda sonolento. A influenciadora também compartilhou registro dos quatro juntos e escreveu: “Feliz aniversário pro nosso príncipe”.

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A comemoração continuou com um café da manhã especial. Ravi ganhou um bolo de morango com chantilly e apareceu ao lado dos pais e da irmã durante os parabéns. Balões azuis em formato do número "2" também faziam parte da decoração. Em fotos publicadas por Eliezer, os personagens posaram com a família.



“Dois anos do Ravi. Parabéns, meu filhão. Fizemos uma surpresa para ele hoje! Papai e mamãe te amam demais e, quando você crescer, você vai entender o quanto você mudou nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, meu filho, e te dê muita saúde, porque fofura você já tem de sobra”, escreveu o influenciador.



Escolha de carro como presente



Além dos super-heróis, Ravi encontrou três veículos elétricos infantis preparados para que pudesse escolher um deles. As opções eram um trator verde, uma moto e um caminhão branco. “Fiz uma loja de carros pro Ravi escolher”, explicou Viih.



A influenciadora brincou com os seguidores ao abrir uma enquete perguntando qual modelo o filho escolheria. “Eu não sei se eu conseguiria escolher, não”, escreveu. Antes, Ravi apareceu dirigindo o trator verde do lado de fora, acompanhado pelos personagens.



A manhã também teve atividade para customizar bolas. Nos registros, Ravi e Lua aparecem diante de uma mesa com 4 bolas de futebol de mesmo tamanhos e cores, além de brinquedos espalhados pela casa durante a comemoração.



Lua, de 3 anos, participou da surpresa desde o começo e esteve ao lado do irmão mais novo no momento em que ele encontrou os personagens. A comemoração continuou com um café da manhã especial. Ravi ganhou um bolo de morango com chantilly e apareceu ao lado dos pais e da irmã durante os parabéns. Balões azuis em formato do número "2" também faziam parte da decoração. Em fotos publicadas por Eliezer, os personagens posaram com a família.“Dois anos do Ravi. Parabéns, meu filhão. Fizemos uma surpresa para ele hoje! Papai e mamãe te amam demais e, quando você crescer, você vai entender o quanto você mudou nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, meu filho, e te dê muita saúde, porque fofura você já tem de sobra”, escreveu o influenciador.Além dos super-heróis, Ravi encontrou três veículos elétricos infantis preparados para que pudesse escolher um deles. As opções eram um trator verde, uma moto e um caminhão branco. “Fiz uma loja de carros pro Ravi escolher”, explicou Viih.A influenciadora brincou com os seguidores ao abrir uma enquete perguntando qual modelo o filho escolheria. “Eu não sei se eu conseguiria escolher, não”, escreveu. Antes, Ravi apareceu dirigindo o trator verde do lado de fora, acompanhado pelos personagens.A manhã também teve atividade para customizar bolas. Nos registros, Ravi e Lua aparecem diante de uma mesa com 4 bolas de futebol de mesmo tamanhos e cores, além de brinquedos espalhados pela casa durante a comemoração.Lua, de 3 anos, participou da surpresa desde o começo e esteve ao lado do irmão mais novo no momento em que ele encontrou os personagens.

As comemorações de Ravi continuam nesta sexta-feira (13), quando Viih Tube e Eliezer planejam uma festa de aniversário com o tema “Hot Wheels”.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa