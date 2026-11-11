Viih Tube e Eliezer iniciaram a comemoração de aniversário do filho caçula, Ravi, que está completando 2 anosReprodução / Instagram
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“A Lua tem a missão de acordar o irmão com a surpresa”, contou Viih nos Stories. Nos vídeos, Ravi deixa o quarto e encontra os super-heróis no corredor, enquanto a família acompanha a reação do aniversariante, que volta ao quarto ainda sonolento. A influenciadora também compartilhou registro dos quatro juntos e escreveu: “Feliz aniversário pro nosso príncipe”.
A comemoração continuou com um café da manhã especial. Ravi ganhou um bolo de morango com chantilly e apareceu ao lado dos pais e da irmã durante os parabéns. Balões azuis em formato do número "2" também faziam parte da decoração. Em fotos publicadas por Eliezer, os personagens posaram com a família.
“Dois anos do Ravi. Parabéns, meu filhão. Fizemos uma surpresa para ele hoje! Papai e mamãe te amam demais e, quando você crescer, você vai entender o quanto você mudou nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, meu filho, e te dê muita saúde, porque fofura você já tem de sobra”, escreveu o influenciador.
Escolha de carro como presente
Além dos super-heróis, Ravi encontrou três veículos elétricos infantis preparados para que pudesse escolher um deles. As opções eram um trator verde, uma moto e um caminhão branco. “Fiz uma loja de carros pro Ravi escolher”, explicou Viih.
A influenciadora brincou com os seguidores ao abrir uma enquete perguntando qual modelo o filho escolheria. “Eu não sei se eu conseguiria escolher, não”, escreveu. Antes, Ravi apareceu dirigindo o trator verde do lado de fora, acompanhado pelos personagens.
A manhã também teve atividade para customizar bolas. Nos registros, Ravi e Lua aparecem diante de uma mesa com 4 bolas de futebol de mesmo tamanhos e cores, além de brinquedos espalhados pela casa durante a comemoração.
Lua, de 3 anos, participou da surpresa desde o começo e esteve ao lado do irmão mais novo no momento em que ele encontrou os personagens.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa