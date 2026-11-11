João Gomes em nova publicação - Reprodução/Instagram

João Gomes em nova publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2026 12:50



João Gomes , de 24 anos, se pronunciou nas redes sociais, na noite desta última terça-feira (10), sobre comentário do ator Tuca Andrada, que comparava suas roupas tradicionais de vaqueiro com uma fantasia. Em postagem, o cantor rebateu fala de artista, e relembrou origem familiar.

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Em publicação no X, Andrada afirmou que as roupas de Gomes remetiam a uma fantasia, “Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”, disse.



O cantor rebateu comparação em vídeo, e questionou: “Isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê, meu irmão? Você tá doido. Isso não é fantasia, não. Isso é gibão. Isso é uma perneira. Isso é um guarda-peito. E esse couro é muito valioso”.



Ele destacou história de sua família, e explicou importância de origem, “Meu nome é João Fernando. Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci. Eu faço a Festa do Vaqueiro de Couro todo ano para isso não morrer”.



Para João, sua relação com a terra natal tem grande relevância, e impactou o modo como ele interage com o mundo. “Quem fala essas coisas assim é quem não tem para onde voltar. Eu tenho para onde voltar, porque tenho o maior orgulho do lugar onde nasci e cresci. Quando eu volto a Petrolina, a Serrita, dá uma tristeza. Daqui a uns dias, quando eu voltar lá, não vai ter mais ninguém que eu conhecia de criança”, contou.



Ele falou sobre o esforço que realizou para chegar na posição atual, enquanto artista. “Muitas vezes eu ficava no meio das estradas, no interiorzão do Pará, sofrendo para chegar no lugar. E eu dizia: ‘Meu Deus, se eu não conseguir, que eu consiga voltar para a escola’. Tudo na minha vida foi na raça, na luta. Ainda tem muito amigo meu na luta. Quatro da manhã já tem gente de pé indo para a manga, para a uva. Eu não preciso do glamour, da amizade de nenhum famoso para mostrar que minha vida deu certo. Eu preciso dos meus amigos comigo”.



João Gomes completou: "Agora, meu irmão, tem alguém que tá doente, esse alguém não pode ser eu. Eu que não posso adoecer com essa loucura desse povo, não. Você tá doido, velho".



Em publicação seguinte, o cantor mostrou imagem de avô, Jorge Gomes, conhecido como seu Nato, “Hoje não tenho mais esse herói de quem tanto me orgulho, mas sempre deixarei essa lembrança viva. E por saber quem me ajudou e onde estou, não posso sentir vergonha de ser quem eu sou. Deixa que eu me fantasio de você até onde puder. Tudo de bom vem da herança que deixou… Um homem lutador e honesto, que inspira não só a mim, mas a todos os corações que sentem saudade do senhor”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa