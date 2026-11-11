Samara Felippo e filha mais velha Alícia - Reprodução / Instagram

Samara Felippo e filha mais velha Alícia Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 13:16 | Atualizado 11/11/2026 13:18

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Ao contar a novidade, Samara explicou que recebeu o convite de Alícia e que a escolha precisava ter um sentido especial para as duas. A proposta foi representar a filha com um barco e a mãe com um farol, em referência ao apoio e à segurança que uma pode encontrar na outra. Alícia pesquisou ideias antes de falar com Samara."Fui convocada pela minha primogênita para fazer uma tatuagem com ela. Precisava ser algo que nos ligasse, afinal tatuagem é para sempre, algo que tivesse um significado poderoso. Ela fez as pesquisas dela e me mandou: 'Mãe, eu faço um barquinho; você, um farol. Assim, sempre que eu estiver à deriva, vou saber que meu farol estará ali'", afirmou a artista.Samara contou que gostou da sugestão assim que a recebeu. Em vez de optar por tatuagens idênticas, as duas escolheram imagens que fazem sentido em conjunto. O barquinho ficou com Alícia, enquanto o farol passou a representar a atriz.A experiência também fez Samara pensar na filha mais nova, Lara, de 13 anos. A atriz disse que pretende repetir o gesto no futuro, mas só quando a caçula tiver idade para fazer a própria tatuagem. "Agora, preciso procurar uma para fazer com a mais nova. Quando ela puder fazer, é claro", declarou.Alícia e Lara são filhas do relacionamento de Samara com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa. Os dois se separaram em 2013. O tema da maternidade também aparece em seu novo trabalho no teatro.Longe das novelas desde uma participação especial em "Vai na Fé", exibida pela Globo em 2023, Samara se prepara para apresentar "M de Mãe", peça autoral sobre a experiência de criar filhos sem um companheiro. O espetáculo reúne esquetes e desabafos relacionados à maternidade solo.A estreia está marcada para 21 de novembro, no Teatro Colinas, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Assim, além do momento pessoal com Alícia, Samara tem um compromisso profissional pela frente com uma história que também coloca a relação entre mães e filhos no centro da cena.