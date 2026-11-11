Brenda Song comentou condições trabalhistas abusivas da época em que interpretava 'London Tipton' em série juvenil da Disney - Reprodução / Youtube

Brenda Song comentou condições trabalhistas abusivas da época em que interpretava 'London Tipton' em série juvenil da DisneyReprodução / Youtube

Publicado 11/11/2026 14:19

Desmaio durante gravação

“Eu tive um tempo maravilhoso. Acho que a única coisa difícil naquela época foi que estávamos subpagos e com excesso de trabalho”, afirmou. Apesar da crítica, Brenda ponderou que a emissora deu visibilidade ao elenco. “A Disney nos deu uma plataforma para estarmos sentados aqui agora. Então é muito difícil reclamar de certas coisas.”Dylan brincou que os atores praticamente não recebiam valores extras pelas reprises, enquanto Cole comparou a situação com o que poderia ter ocorrido em outro canal de televisão. Brenda esclareceu: “Nós basicamente pagamos eles para trabalharmos”.Ao recordar a rotina, Dylan afirmou que há partes daquele período das quais quase não se lembra. Brenda concordou. “Há partes de ‘Zack & Cody’ que são como buracos negros para mim. Não me lembro de anos da minha vida.”Mesmo assim, a atriz disse que teve uma boa experiência pessoal e que ela e os irmãos Sprouse contavam com pais muito presentes, que ajudavam a protegê-los durante a infância e adolescência no meio artístico.Outra lembrança surgiu quando Cole contou que Brenda desmaiou durante uma cena em uma banheira de hidromassagem. Segundo ele, o equipamento apresentou uma falha e a água ficou quente demais. Outros atores reclamaram, enquanto Brenda permaneceu em silêncio até perder a consciência.“Eu lembro de estar ofegando forte, e meu peito parecia muito quente. De repente vi as estrelas e apaguei”, recordou. Cole afirmou que o episódio se tornou um alerta para a equipe já que Brenda raramente reclamava das condições no set. Ela concordou e disse que, sempre que reclamava de algo, as pessoas sabiam que era sério.A produção “Zack & Cody: Gêmeos a Bordo” acompanhava os irmãos Zack e Cody Martin, interpretados por Dylan e Cole Sprouse, e teve Brenda Song como London Tipton. A série foi exibida entre 2005 e 2008 no Disney Channel.