Virginia Fonseca e Cesar Ramos se seguem após rumores de affair - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Cesar Ramos se seguem após rumores de affairReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 15:23

Segundo informações do portal LeoDias, a influenciadora e o piloto da Stock Car Pro Series teriam passado cerca de 15 minutos juntos em um espaço reservado da festa. O local estaria isolado por seguranças de Virginia. Uma testemunha afirmou que os dois "ficaram dançando juntos e se beijaram". Até o momento, nenhum deles confirmou o suposto envolvimento.A comemoração aconteceu após a corrida e foi promovida por João Silva, filho de Faustão. Virginia compareceu ao evento acompanhada da amiga Duda Freire. Antes de sair, ela chegou a comentar nas redes sociais que estava cansada e ainda não sabia se participaria da festa.Os rumores também viraram assunto entre Virginia e o ex-marido, Zé Felipe, de 28 anos. Na segunda-feira (9), o cantor provocou a influenciadora ao fazer uma brincadeira sobre seus relacionamentos. O sertanejo mencionou a própria profissão, o namoro dela com o jogador Vini Jr. e a possibilidade de um novo affair com um piloto."Você mudou... foi de cantor para jogador e agora tá mexendo com piloto. Piloto se for mexer...", disparou Zé Felipe, em um vídeo publicado nas redes sociais.Virginia reagiu à provocação e pediu que o ex-marido interrompesse a gravação. "Você está acabando com a minha reputação, sabia?", respondeu, em tom de brincadeira. O cantor não citou o nome de Cesar Ramos durante a conversa.