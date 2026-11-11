Rayza Nicácio - Reprodução/Instagram

Rayza Nicácio Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2026 16:07

Rayza Nicácio, de 34 anos, anunciou transição de carreira para o gospel , em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (11). Depois de 14 anos trabalhando com a internet, a influenciadora afirmou que está "oficialmente fora do mercado de moda e beleza", e que agora busca seguir a nova vocação.

Ela destacou animação com nova etapa em sua vida, "Não leve a mal minha empolgação, sou extremamente grata a Deus por todas as portas que ele me abriu até aqui nesses últimos quatorze anos falando de moda e beleza e cabelo cacheado na internet”; e revelou que irá manter linha de cuidados para cabelos cacheados, apesar de não participar mais de campanhas publicitárias em relação aos tópicos já mencionados.

"Não considero que seja meramente contrato comercial, mas um legado na minha história", contou, "Mas o que eu quero dizer é que não participo mais de campanhas publicitárias nesses assuntos de moda e beleza".

Rayza já havia diminuído o número de projetos sobre estes temas, e agora contou que irá deixar a área para servir à sua religião, "Já faz alguns anos que falo muito mais ‘não’ do que ‘sim’ para as campanhas que aparecem para mim, mas queria muito fazer um pronunciamento oficial. Estou aqui para dizer que agora estou abandonando tudo, coisas que eram significantes para mim, importantes para mim, coisas com as quais sonhei, mas estou deixando tudo isso de lado para servir exclusivamente ao Rei", declarou.

A influenciadora explicou que a transição é o resultado de uma vontade antiga. "Eu me sinto sinceramente vocacionada a isso desde 2024, mas não tinha coragem, não tinha sido capaz, não tinha tido fé o suficiente para isso, não antes do Beni [filho de Rayza] nascer. E agora que eu poderia estar muito mais preocupada com o nosso futuro, porque agora tenho um filho, estou dizendo 'Não preciso de mais nada, preciso da provisão e do cuidado de Deus na minha vida, estar em obediência a Ele'", disse.

Nicácio falou que ainda não tem certeza sobre os rumos de nova carreira, mas que pretende continuar atuando na música gospel. "Sempre fiz coisas com muito significado, e hoje, mais do que nunca, quero viver por isso. Claro, vou continuar lançando músicas, estou gastando todo meu tempo, energia, todos os meus recursos nisso. Mas também quero continuar falando com vocês, como já tenho feito... o que vai ser daqui em diante, já tem sido. Só não queria correr o risco de virar mais ano sem dar esse passo de fé, esse testemunho de fé diante de todos vocês", concluiu.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa