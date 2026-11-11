Suzane von Richthofen diz que promotor levava 'mimos' para ela na prisão - Reprodução / Instagram

Suzane von Richthofen diz que promotor levava 'mimos' para ela na prisãoReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 17:50

A história veio à tona em 2007, quando Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, relatou que Eliseu teria demonstrado interesse amoroso por ela. Na ocasião, afirmou que ele colocava músicas românticas no gabinete e oferecia ajuda.Na produção, Suzane contou que um dos supostos encontros aconteceu cerca de seis meses após sua chegada à penitenciária. Segundo ela, o promotor teria sugerido uma visita ao Ministério Público para discutir as condições do presídio."Quando ele vê a realidade [do presídio], ele me pergunta: 'Você estaria disposta a ir no Ministério Público falar sobre essa realidade que você está vivendo aqui?' E eu falei que sim. Eu vou até a promotoria e ele fala assim: 'Olha, hoje eu tenho vários assuntos sérios pra conversar com você, mas antes eu queria a sua ajuda'", relatou.Suzane afirmou que a conversa tomou outro rumo. "E aí o homem começa a ler um monte de poesia. O cara começa a se declarar: 'Eu nunca mais esqueci você, eu não consigo parar de pensar em você'", disse.De acordo com seu relato, Eliseu também teria feito planos para um possível relacionamento fora da prisão. "Eu sou promotor, logo você vai ter o seu regime semiaberto. Eu já fico pensando na gente passeando no shopping, de mãos dadas. Eu fico me imaginando levando suco de laranja na cama pra te acordar de manhã", contou.Ela ainda relembrou um suposto presente inusitado. "Isso aqui é pra você. Eu comprei e mandei trazer pra você, eu sei que você adora", teria dito o promotor ao entregar um lanche. "Era um lanche do McDonalds. Eu comi o lanche, eu adoro McDonalds e eu não podia comer lá [na prisão]", afirmou, aos risos.Em setembro de 2010, Eliseu recebeu uma suspensão de 22 dias da Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo por descumprimento de dever funcional. Ele negou as acusações.Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário também revisita o crime de 2002 e aborda a trajetória de Suzane, a repercussão do caso e sua vida após a prisão.