Paolla Oliveira mostrou bastidores de gravação da série ’Mãe Imperfeita’, da Netflix - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira mostrou bastidores de gravação da série ’Mãe Imperfeita’, da NetflixReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2026 19:16

Paolla Oliveira, de 44 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), um compilado de registros das gravações da nova série da Netflix, " Mãe Imperfeita ". A atriz protagoniza a produção - que ainda não tem data de estreia - ao lado de Fabiula Nascimento, de 48.

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"Dá vontade de contar tudo o que anda acontecendo por aqui e dividir logo essas histórias com vocês, mas já já elas estão no mundo. Por enquanto, um pouco dos bastidores desses dias de muita gravação, dedicação, encontros e muito mergulho também", iniciou a artista, na legenda da publicação, ao ressaltar a ansiedade para o novo projeto.

Em seguida, Paolla celebrou a oportunidade de viver histórias diferentes por meio dos personagens e homenageou os colegas de trabalho. "No mar, na piscina, de roupa, do jeito que der. Fico pensando em quantos mundos pude conhecer, experimentar e ainda ter gente tão boa junto. A parte desse trabalho que eu mais amo", concluiu a artista.

A atriz compartilhou vários momentos dos bastidores. Paolla nadou em uma piscina às 5h da manhã, se divertiu em cena com Fabiula, enquanto ela comia macarrão e também brincou sobre o "glamour do audiovisual", ao mostrar a equipe dormindo sentada, no sofá e até no chão.

'Mãe Imperfeita'

Na nova série, Paolla interpreta a nadadora Luciana. Com direção de Rogério Gomes, o Papinha, a trama coloca no centro da história relações humanas atravessadas por dilemas morais, escolhas e os desafios de recomeçar. Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles também integram o elenco da produção.

Rainha de bateria

Além do trabalho no audiovisual, Paolla também vive um importante momento no Carnaval. A artista foi anunciada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em setembro, após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos.

"Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", iniciou o anúncio, na ocasião.



Em vídeo nas redes sociais, a artista destacou o sentimento de regressar a Marquês de Sapucaí em 2027. "Para mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez".